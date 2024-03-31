Trabzon'da seçmen sandık başında

TRABZON’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. Kentte seçim için 2 bin 264 sandıkta 619 bin 603 kişi oy kullanacak.

Seçmenler büyükşehir, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarlarını seçmek üzere sandıklarda oy kullanacak. 2 bin 264 sandıkta 619 bin 603 kişi oy kullanacağı Trabzon’da en fazla seçmen merkez ilçe olan Ortahisar ilçesinde bulunurken, Ortahisar’da 232 bin 434 seçmen, 721 sandıkta oy kullanacak. En az seçmenin bulunduğu ilçe ise Dernekpazarı ilçesi olurken bu ilçede 3 bin 627 seçmen 16 sandıkta oy kullanacak. Kentte oy kullanma işlemi saat 16.00'a kadar devam edecek.