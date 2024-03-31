Trabzon'da seçmen sandık başında
TRABZON'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.
TRABZON’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. Kentte seçim için 2 bin 264 sandıkta 619 bin 603 kişi oy kullanacak.
Seçmenler büyükşehir, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarlarını seçmek üzere sandıklarda oy kullanacak. 2 bin 264 sandıkta 619 bin 603 kişi oy kullanacağı Trabzon’da en fazla seçmen merkez ilçe olan Ortahisar ilçesinde bulunurken, Ortahisar’da 232 bin 434 seçmen, 721 sandıkta oy kullanacak. En az seçmenin bulunduğu ilçe ise Dernekpazarı ilçesi olurken bu ilçede 3 bin 627 seçmen 16 sandıkta oy kullanacak. Kentte oy kullanma işlemi saat 16.00'a kadar devam edecek.
GÜVENLİK PERSONELLERİ ARTIRILDI
Öte yandan, Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentteki seçimde yer alacak görevli güvenlik personeli sayısının artırıldığı belirtildi. Açıklamada "Seçim dolayısıyla 31 Mart 2024 Pazar Günü İlimiz Genelinde 2384 İl Emniyet Müdürlüğü Personeli, 1351 İl Jandarma Komutanlığı Personeli ve 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli olmak üzere toplam 3747 personel, seçimin güvenli bir şekilde yapılması için hazır bulunacaktır" denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.