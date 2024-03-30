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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'den Nigel Hayes-Davis haftanın MVP'si oldu - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Nigel Hayes-Davis haftanın MVP'si oldu

        Basketbol THY Avrupa Liginde haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 18:18 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:18
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        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
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        THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre ALBA Berlin karşısında kaydettiği 50 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını alan Nigel Hayes-Davis, 32. haftanın MVP'si seçildi.

        Sarı-lacivertlilerin evinde Almanya ekibi ALBA Berlin'i 103-68 yendiği maçta 50 sayının yanı sıra 2 ribaunt ve 1 top çalma üreten Hayes-Davis, 46 verimlilik puanına ulaştı.

        ABD'li basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ikinci kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

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