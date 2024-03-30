Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

        Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok (2)
        Bakan Uraloğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok (2)
        Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok (2)
        Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok (2)
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok
        Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok
        Trabzon'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı
        Trabzon'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gümüşhane'de konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gümüşhane'de konuştu: