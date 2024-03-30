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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?

        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?

        Türkiye'yi sarsan olayda, yazar Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin önce Mısır'a, sonra da ABD'ye kaçışı gündemden düşmedi. Tok ve oğlu hâlâ ABD'de bulunurken olay gecesi yaşananlar görüntülerle saat saat soruşturma dosyasına konuldu. Dosyaya giren görüntülerde anne ve oğlunun adım adım kaçış planları detaylarıyla anlatıldı. Hedeflerinde direk ABD'ye kaçmak olan Eylem Tok ile oğlu, o gece en erken uçuş olarak Mısır'a kalkan uçuşu buluyor. O nedenle Mısır'a uçmak için işlemlerini başlatıyor

        Giriş: 30.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:02
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        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
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        Türkiye’de gündem yaratan ölümlü kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay gecesi yaşananlar adım adam soruşturma dosyasına yeni görüntülerle girdi.

        KAÇIŞ PLANI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

        Dosyaya giren görüntülerde, anne Eylem Tok ile kazayı yapan oğlu T.C.’nin kaçış planı adım adım işlendi. İşte soruşturma dosyasına giren adım adım kaçış planı…

        KAZAYI 23.30 SIRALARINDA ÖĞRENDİ

        Soruşturma dosyasına giren görüntülerin analizlerine göre, ölümlü trafik kazası 23.20 sıralarında meydana geldi. Anne Eylem Tok, kazayı saat 23.30 sıralarında öğrendi. O sırada asistanı ile yemekteydi. Telaşla kalkan Eylem Tok hesabı ödemeden mekandan ayrıldı.

        OĞLUNU EVE BIRAKIP KAÇIŞ PLANINI HAZIRLANIYOR

        Tok asistanı Ayşe Ceren S. ile birlikte olay yerine gidiyor. Saat 23.49'da oğlu ile birlikte eve geri geliyor. Eylem Tok oğlunu eve bırakarak saat 00.07’de şirketin şoförü ile siteden çıkıyor.

        ESKİ EŞİNİN EVE GELMESİNİ İSTİYOR

        Olay yerine giden Eylem Tok, kazada Murat Aci’nin hayatını kaybettiğini öğrenince hemen şoförüyle saat 00.37’de eve geri dönüp kaçış planını başlatıyor. Elde edilen kayıtlara göre, Tok eski eşini 27 dakika sonra arayarak acil eve gelmesini istiyor.

        YAN KOLTUKTA OĞLU VARDI

        Tok ve şoföründen tam 15 dakika sonra Bülent Cihantimur geliyor ve evde 50 dakika kalıyor. Sonra kendi aracıyla çıkıyor ve yan koltukta ise oğlu bulunuyor. Hemen arkalarında ise Eylem Tok ve çalışanları Ayşe Ceren S. araçla yola çıkıyor.

        ŞARJI BİTTİ İDDİASI VE AKTARMA OLUYOR

        Soruşturma dosyasına giren detaylara göre Cihantimur, 10 dakika sonra aracını sağa çekiyor ve hafriyat kamyonunun arkasına park ederek duruyor. Bülent Cihantimur’un iddiasına göre şarjı bitmişti, aracından çıkıp ve beklemeye başlıyor.

        ZANLI T.C. DİĞER ARACA BİNİYOR

        Birkaç dakika sonra yanlarına Tok'un çalışanının kullandığı araç yaklaşıyor ve T.C., o otomobile biniyor. İstikamet İstanbul Havalimanı oluyor. Havalimanına geldiklerinde araçtan bir süre kimse inmiyor. Ancak araçtan önce Eylem Tok, ardından oğlu iniyor. Tok'un çalışanı da aracı park ettikten sonra içeri giriyor.

        TÜM BUNLAR DOSYAYA GİRDİ

        Tok ve oğlu T.C. pasaport kontrolüne geliyor. Görüntülerde T.C., ABD pasaportunu polise veriyor. O sıradaysa anne Eylem Tok sakin gözükmeye çalışıyor. Polis bir ara pasaporttan şüpheleniyor ve diğer polisin de kontrol etmesini istiyor.

        PASAPORTU KONTROL EDEN POLİSE BAKIYOR

        Eylem Tok o sırada bir gözüyle oğlunun pasaportunu kontrol eden polise bakıyor. Tüm bu anlara ait güvenlik kamera görüntüleri dakika dakika soruşturma dosyasına konuldu.

        İLK BULDUKLARI YERE UÇTULAR

        Hedeflerinde direk ABD’ye kaçmak olan Eylem Tok ile oğlu, o gece en erken uçuş olarak Mısır’a kalkan uçuşu buluyor. Mısır’a uçmak için işlemlerini başlatıyor. Gece saat 04.30 sıralarında da Mısır’a uçuyor. Mısır’dan da ABD’ye geçiyorlar.

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