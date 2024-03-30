Euro 2024'ün favorileri açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralaması!
EURO 2024'e sayılı günler kala turnuvanın favorileri sıralaması ortaya çıktı. A Milli Takım; Macaristan, Danimarka ve Avusturya gibi ülkelerin arkasında kaldı. İşte sıralama...
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği EURO 2024'e sayılı günler kaldı.
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı dev organizasyondaki favoriler sıralaması belli oldu.
İşte Goal İngiltere'ye göre o sıralama:
24 - Gürcistan
23 - Arnavutluk
22 - Polonya
21 - Sırbistan
20 - İskoçya
19 - Romanya
18 - Slovenya
17 - Çekya
16 - İsviçre
15 - Slovakya
14 - Ukrayna
13 - TÜRKİYE
12 - Danimarka
11 - Hırvatistan
10 - Hollanda
9 - Avusturya
8 - Macaristan
7 - İtalya
6 - İspanya
5 - Almanya
4 - İngiltere