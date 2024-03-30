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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Euro 2024'ün favorileri açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralaması! - Futbol Haberleri

        Euro 2024'ün favorileri açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralaması!

        EURO 2024'e sayılı günler kala turnuvanın favorileri sıralaması ortaya çıktı. A Milli Takım; Macaristan, Danimarka ve Avusturya gibi ülkelerin arkasında kaldı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:17
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        1

        Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği EURO 2024'e sayılı günler kaldı.

        2

        Almanya'nın ev sahipliği yapacağı dev organizasyondaki favoriler sıralaması belli oldu.

        3

        İşte Goal İngiltere'ye göre o sıralama:

        4

        24 - Gürcistan

        5

        23 - Arnavutluk

        6

        22 - Polonya

        7

        21 - Sırbistan

        8

        20 - İskoçya

        9

        19 - Romanya

        10

        18 - Slovenya

        11

        17 - Çekya

        12

        16 - İsviçre

        13

        15 - Slovakya

        14

        14 - Ukrayna

        15

        13 - TÜRKİYE

        16

        12 - Danimarka

        17

        11 - Hırvatistan

        18

        10 - Hollanda

        19

        9 - Avusturya

        20

        8 - Macaristan

        21

        7 - İtalya

        22

        6 - İspanya

        23

        5 - Almanya

        24

        4 - İngiltere

        25

        3 - Belçika

        26

        2 - Portekiz

        27

        1 - Fransa

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