Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde arızalanan bir aracın üzerine TIR devrildi. Kazada 4 kişi ölürken, 2'si polis 3 kişi de yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.
Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttüç. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki TIR, otomobilin üzerine devrildi.