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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Seçim öncesi dövize ve kredi kartına fena 'katıl'dılar - İş-Yaşam Haberleri

        Seçim öncesi dövize ve kredi kartına fena 'katıl'dılar

        Seçim öncesi vatandaşın döviz talebi artarken bankalardaki döviz hesapları 215 milyar dolardan 218 milyar dolara çıktı. Sistemin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan mevduat bankalarında artış yüzde 1,1'de kalırken faizsiz esasa göre çalışan katılım bankalarında döviz ve altın hesapları yaklaşık 1 milyar dolarlık yükselişle yüzde 3.86 tırmandı. Katılım bankalarında hesabı olan şirketlerde de artış yüzde 7.5 oldu. Son 1 yılda katılım bankalarında döviz hesaplarındaki artış 1.7 milyar doları aştı. Katılım bankaları müşterileri son 1 haftada kredi kartı harcamalarını da yüzde yüzde 6 artırdı. Oysa mevduat bankalarında bu tutar yüzde 1.1 yükseldi.

        Giriş: 30.03.2024 - 08:00 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:26
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        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
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        Seçim öncesi Türkiye ekonomisinin iki önemli sorunundan birisi döviz ve altına talebin durmaması diğeri kredi kartı harcamaların bir türlü düşmemesi. Merkez Bankası'nın haftalık bülteni her iki alanda da bankacılık sistemi içinde önemli ayrışmalar olduğunu ortaya koydu. Merkez Bankası'nın rezervinin (brüt) 4 milyar dolar azalışla 127,9 milyar dolardan 124.8 milyar dolara gerilediği hafta (yılbaşından bu yana 17.2 milyar dolar düştü) mevduat bankaları müşterilerinin döviz hesapları yüzde 1,16 artışla 193 milyar dolara çıktı. Yani yaklaşık 2 milyar dolar arttı. İlginç olan bankacılık sistemin yüzde 6'sına sahip olan faizsiz esasa göre çalışan katılım bankaları müşterilerinin döviz hesaplarını 1 milyar dolar artırarak 25.4 milyar dolara çıkarmaları oldu. Son 1 yılda katılım bankalarındaki döviz mevduatı 1.7 milyar dolar oldu.

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        İlginç bir istatistik de katılım bankalarında hesabı olan şirketlerde döviz hesaplarının yüzde 7.5 tırmanması oldu. Şirketlerin altın hesapları da yüzde yüzde 6 yükseldi.

        TÜRK LİRASI MEVDUAT AZALIYOR

        Oysa Türk Lirası mevduatlara bakıldığında her iki bankacılık alanında azalmanın birbirine yakın olduğu görülüyor. Mevduat bankalarındaki TL mevduat yüzde 1,1 azalışla 8 trilyon 617 milyar liraya inerken katılım bankalarındaki azalma yüzde 0,90 oldu. Bu bankalardaki TL mevduatın tutarı 740 milyar lira oldu.

        KREDİ KARTI HARCAMALARI DA ZIPLADI

        Katılım bankaları müşterileri son 1 haftada kredi kartı harcamalarını da yüzde yüzde 6 artırdı. Oysa mevduat bankalarında bu tutar yüzde 1.1 yükseldi. Katılım bankalarından kredi kartı edinenlerin taksitli harcamaları yüzde 8.7 tırmandı. Katılım bankalarında hesabı olanların kart harcamaları yılbaşından bu yana yüzde 30 yükselirken bu rakam mevduat bankaları müşterilerinde 14.5'da kaldı.

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