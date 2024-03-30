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        Haberler Dünya Son dakika haberi Reuters: Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı

        Son dakika haberi Reuters: Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı

        Reuters haber ajansı, Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığını duyurdu. Bölgedeki evler tahliye edildi. Hollanda polisi, "Terör motivasyonu olduğunu düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:39
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        Hollanda'da rehine krizi
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        Hollanda’nın Ede kentinde polis, kafede bulunan 'çok sayıda kişinin' rehin alındığını belirterek çevredeki 150 konutu tahliye ettiğini duyurdu. Polis, olayın 'şimdilik' terörizm olduğuna dair bir belirti olmadığını ifade etti. Rehinelerden üçünün serbest bırakıldığı açıklandı.

        Hollanda polisi açıklamasında "Ede'de yaklaşık 150 ev boşaltılıyor. Vatandaşlarla ilgileniliyor. Merkezdeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehine durumu sürüyor. Nedeni hakkında birçok soru olduğunu biliyoruz. Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok" dedi.

        ABD merkezli AP haber ajansı, ağır silahlı polislerin Ede’nin bir bölümünü kordon altına aldığını bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yetkililer, Ede’deki bütün dükkanların olayın ardından bir süreliğine kapatıldığını açıkladı.

        Birleşik Krallık merkezli Reuters’ın yerel basından aktardığına göre adı açıklanmayan kaynaklar, silahlı bir kişinin Petticoat adlı gece kulübünde insanları rehin tuttuğunu söyledi. Saldırganın patlayıcı taşıdığı da iddia edildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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