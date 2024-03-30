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        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'de "Eve gittiğinizde eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. Ardından 31 Mart'ın önemini anlatacağız. Bu dostlarımızın da sandığa gitmesini sağlayacağız. Vizyonsuz adaylara oy vererek oylarını heba etmemeleri gerektiğini izah edeceğiz. İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadığını anlatacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 14:27 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:05
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Siz bizi bahtiyar ettiniz, bize sahip çıktınız. Rabbim de sizlerin yüzünü güldürsün. Oy oranları aramızdaki muhabbetin göstergesi değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk demektir. Bundan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız.

        Arnavutköy benim için geçmişi 30 yılı bulan bir ilçemizdir. İstanbul'un şu andaki büyükşehir belediye başkanı Arnavutköy'ün nerede olduğunu bilmez. Bu kardeşiniz 30 yıllık bu geçmişte, ta Bahtiyar Bey'in buradaki belediye başkanlığı sürecinden başlayan bir geçmiş.

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        Bu akşam artık kampanya bitiyor. Yarın oylarımızı kullanacağız. Sandığa gümbür gümbür giderken Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe, Murat Kurum kardeşime ve Mustafa Candanoğlu'na teslim ediyor muyuz? Yarın da sandıklara sahip çıkacağız.

        "CÜRMÜ KADAR YER YAKACAK OLANLAR..."

        Yerel yöneticileri belirlerken Cumhurbaşkanı olarak yanınızdayım. Bakanlar yanınızda. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecekse tercihimizi ondan yana kullanalım. Cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e hizmeti olabilir mi?

        İstanbul Havalimanı'nı yaptık mı? Dünyanın sayılı havalimanlarından bir tanesi oldu. Bundan sonra yine biz aynı şekilde yollarıyla, Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık, şu andaki belediye başkanı oranın yolunu yapmadı. Onu da Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yaptık.

        "İSTANBUL'UN 5 YIL DAHA KAYBETMEYE TAKATİ KALMADI"

        Eve gittiğinizde eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. Ardından 31 Mart'ın önemini anlatacağız. Bu dostlarımızın da sandığa gitmesini sağlayacağız. Vizyonsuz adaylara oy vererek oylarını heba etmemeleri gerektiğini izah edeceğiz. İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadığını anlatacağız.

        Bu Arnavutköy'ü belli bir seviyeye bu kardeşiniz getirdi. Bu adımları biz attık. Belediyecilik nedir biz biliriz. Şimdi de buraya bir bakan arkadaşımı İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak gönderdik. İşi bileni göndereceksin dedik. Yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul başka bir güne açılacak. Fatih'in emaneti bu şehre sahip çıkmanızı bekliyorum.

        Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır. İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir, kimisi de polemik peşinde koşar.

        Kastamonu'da sel oldu Murat Kurum çizmeleriyle oradaydı, deprem oldu Murat Kurum çizmeleriyle oradaydı. Bunlar neredeydi? Ara da bul. 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

        Türkiye olarak çevresi ateş çemberi ile çevrili zorlu bir coğrafyadayız. Suriye 13 yıldan fazladır barışa, huzura kavuşamadı. Gazze'de soykırımı içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Moskova'daki terör saldırısı durumun ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Hükümet olarak biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

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