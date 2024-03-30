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        Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok, devam.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:05
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        Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok, devam. Gücümüz neye yetiyorsa, bize bir görev tevdii edilmese de Allah rızası için bu vatanın evlatlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaklaşımımız budur” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon’da ilçe ziyaretlerini sürdürdü. Bakan Uraloğlu, Araklı ilçesinde düzenlenen halk buluşmasına katılarak, belediye başkan adaylarına destek istedi. Kalabalığa seslenen Bakan Uraloğlu, “İnşallah birinci bayramımızı yarın akşam sonrakini Kadir Gecesi sonrasında da inşallah Ramazan Bayramı ile beraberce yaşayacağız. Şimdi öncelikle Araklı’da olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Burada önceki dönem belediye başkanımız Sayın Recep Çebi dedi ki; ‘Ben 15 yıl görev yaptım tamam.’ Ama millete hizmet yolunda tamam demek yok, devam. Gücümüz neye yetiyorsa, bize bir görev tevdii edilmese de Allah rızası için bu vatanın evlatlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaklaşımımız budur” diye konuştu.

        BAYBURT YOLU 2025’TE TAMAM

        Araklı’da yapımı devam eden Araklı- Bayburt yolunu 2025 yılında tamamlayacaklarını müjdeleyen Bakan Uraloğlu, “Şimdi biliyorum Bayburt yolunu bekliyorsunuz. 90 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. 4 kilometrenin üzerinde bir tüneli yaptık, trafiği açtık. Geri kalan 45 kilometreyi de bitirdik. Araklı’da il başkanımızdan vekillerimize kadar, belediye başkan bu yola devam edeceğiz dediler. Biz de ilk etapta Araklı'ya en yakın olan 7 kilometreyi bitirmiştik. Geri kalan 10 kilometrenin de ihalesini yaptık. Şimdi 2024 yılındayız, 2025 yılında inşallah o 10 kilometreyi bitiriyoruz. Ondan sonra 25, 26, 27, 28 geri kalan 35 kilometresini de tamamının ihalesini yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Nihayetinde 90 kilometreyi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Zorlu bir coğrafya biliyoruz. Ama Araklı bunu hak ediyor ve bizde gereğini Allah'ın izniyle yapacağız. Yeşilyurt Grup yolu biz Araklı Belediyemiz ile gerek Karayolları’ndan gerekse Büyükşehir’de oraya da destek vererek katkı sağladık. Epey bir kısmını yaptık. Geri kalan kısmını da yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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