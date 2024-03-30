Bakan Uralıoğlu: Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Millete hizmet yolunda 'tamam' demek yok, devam. Gücümüz neye yetiyorsa, bize bir görev tevdii edilmese de Allah rızası için bu vatanın evlatlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaklaşımımız budur” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon’da ilçe ziyaretlerini sürdürdü. Bakan Uraloğlu, Araklı ilçesinde düzenlenen halk buluşmasına katılarak, belediye başkan adaylarına destek istedi. Kalabalığa seslenen Bakan Uraloğlu, “İnşallah birinci bayramımızı yarın akşam sonrakini Kadir Gecesi sonrasında da inşallah Ramazan Bayramı ile beraberce yaşayacağız. Şimdi öncelikle Araklı’da olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Burada önceki dönem belediye başkanımız Sayın Recep Çebi dedi ki; ‘Ben 15 yıl görev yaptım tamam.’ Ama millete hizmet yolunda tamam demek yok, devam. Gücümüz neye yetiyorsa, bize bir görev tevdii edilmese de Allah rızası için bu vatanın evlatlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaklaşımımız budur” diye konuştu.