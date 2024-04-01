Trabzonspor'un inşaattan düşerek ölen altyapı futbolcusu Mirkan, son yolcuğuna uğurlandı

TRABZON'dainşaattan düşerek hayatını kaybeden Trabzonspor’un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt (11), Of ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Trabzonspor’un U11 takımında futbol oynayan Mirkan Kurt, önceki gün Ortahisar ilçesinde bilinmeyen nedenle inşaattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kurt, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Kurt, dün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.