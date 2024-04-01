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        Trabzonspor'un inşaattan düşerek ölen altyapı futbolcusu Mirkan, son yolcuğuna uğurlandı

        TRABZON'dainşaattan düşerek hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt (11), Of ilçesinde dualarla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:40
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        Trabzonspor'un inşaattan düşerek ölen altyapı futbolcusu Mirkan, son yolcuğuna uğurlandı
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        TRABZON'dainşaattan düşerek hayatını kaybeden Trabzonspor’un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt (11), Of ilçesinde dualarla toprağa verildi.

        Trabzonspor’un U11 takımında futbol oynayan Mirkan Kurt, önceki gün Ortahisar ilçesinde bilinmeyen nedenle inşaattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kurt, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Kurt, dün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Ölümü üzüntüye neden olan Mirkan Kurt için Of ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Gürpınar Mahallesi'ndeki cenazeye Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz ve Ceyhun Eskici'nin yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Akademi Direktörü İlker Erdem ile akademi hocaları ve Mirkan’ın U11 takımındaki futbolcuı arkadaşları katıldı. Arkadaşları küçük futbolcunun cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı. Mirkan’ın cenazesi öğle vakti Gürpınar Mahallesi’nde dualarla aile kabristanlığına defnedildi.

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