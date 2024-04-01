31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024: Hangi şehirlerde kadın adaylar kazandı?
Türkiye'de milyonlarca seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. Ülke genelinde heyecanla takip edilen seçimlerde, 11 ilde kadın adaylar kazandı. İstanbul'da 3 ilçede kadın belediye başkanı kazandı, başkentte ise bir kadın belediye başkanı kazandı
Türkiye'de dün milyonlarca seçmen 5 yıl görev yapacak yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti, ülkenin dört bir yanında vatandaşlar, dün gece seçim sonuçlarına kilitlendi. Yerel seçimlerde, kazanan kadın belediye başkanlarının sayısı 2019'a oranla nasıl değişti? Hangi şehirleri kadın belediye başkanları yönetecek?Özlem Çerçioğlu
2019 yerel seçimlerinde Yüksel Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, yerel seçim için başvuru yapan 8 bini aşkın belediye başkanı adayının yüzde 8,1'i kadındı. 2024 seçimlerinde ise Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin aktardığı verilere göre, yerel seçimler için başvuru yapan 15 bini aşkın belediye başkan adayının yüzde 11'i kadınlardan oluştu.
2019 seçimlerinde Gaziantep, Aydın, Van ve Siirt'te kadın adaylar kazanmıştı. 2024 seçim sonuçlarına göre ise Türkiye'nin büyükşehirlerinden Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep ve Tekirdağ'ı 5 yıl kadın belediye başkanları yönetecek.Fatma Şahin
5 büyükşehirdeki sonuçlar şöyle;
Aydın: Özlem Çerçioğlu, CHP yüzde 50.53
Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti yüzde 64,07
Eskişehir: Ayşe Ünlüce, CHP yüzde 51,02
Gaziantep: Fatma Şahin, AK Parti yüzde 38,82
Tekirdağ: Candan Yüceer, CHP yüzde 50,15Candan Yüceer
Hangi şehirlerde kadın belediye başkanları kazandı?
Ağrı: Hazal Aras, DEM Parti
Afyonkarahisar: Burcu Köksal, CHP
Batman: Gülüstan Sönük, DEM Parti
Bilecik: Melek Mızrak Subaşı, CHP
Edirne: Filiz Gencan Akın, CHP
Siirt: Sofya Alağaş, Dem Parti
İstanbul'da hangi ilçelerde kadın belediye başkanı kazandı?
İstanbul'da milyonlarca seçmenin oy kullandığı bu seçimde sandıktan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. 39 ilçesi bulunan megakentte sadece üç ilçede kadın belediye başkanı seçildi
Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, CHP yüzde 67,72
Üsküdar: Sinem Dedetaş, CHP yüzde 49,92
Maltepe: Esin Köymen, CHP yüzde 58,93
Başkentte bir kadın başkan
Seçim sonuçlarının merakla beklendiği başkent Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 60'ın üzerinde oy alarak 5 yıl daha Ankara'yı yönetmek üzere seçildi. 25 ilçesi bulunan Ankara'nın bir ilçesinde kadın belediye başkanı kazandı.
Akyurt: Hilal Ayık, AK Parti yüzde 50,20
İzmir'de kadın belediye başkanları
30 ilçesi bulunan İzmir'de 8 ilçede kadın belediye başkanları seçimi kazandı.
Çeşme: Lal Denizli, CHP yüzde 53,74
Foça: Saniye Fıçı, CHP yüzde 49,60
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay, CHP yüzde 46,26
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan, CHP yüzde 49,84
Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal, CHP yüzde 64,12
Kınık: Sema Bodur, CHP yüzde 55,74
Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP yüzde 52,82
Selçuk: Filiz Ceritoğlu, CHP yüzde 34,92
Adana'da bir kadın belediye başkanı seçildi, Bursa'da hiç yok
Türkiye'nin beş büyükşehrinden biri olan Adana'da sadece Seyhan'da kadın belediye başkanı seçildi. Seyhan'da CHP'nin adayı olan Oya Tekin yüzde 41,61 oyla kazandı.
20 yılın ardından AK Parti'nin seçimi kaybettiği ve büyükşehir belediyesinin CHP'ye geçtiği Türkiye'nin beşinci büyük şehri Bursa'da hiçbir ilçede kadın belediye başkanı seçilmedi.