Yerel seçimler dünya basınında
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Türkiye'nin dikkatle izlediği seçim sonuçları dünya basınında da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'de milyonlarca seçmen dün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için oy kullandı. Türkiye'nin sonuçlarının dikkatle takip ettiği yerel seçimleri, dünya basını da manşetine taşıdı.
New York Times, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'ın partisine yenerek yeniden seçildi" kullandı.
"Türkiye'deki muhalefet partisi yerel seçim zaferine ulaştı" başlığını kullanan Guardian haberinde, "Ekrem İmamoğlu'nun beklenmedik bir şekilde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturması CHP'yi yerel siyasetin merkezine taşıdı" ifadelerine yer verdi.
Washington Post gazetesi, "Türkiye'de muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanımlar elde etti" başlığını kullandı.
İngiliz BBC gazetesi haberinde, "Türkiye yerel seçimleri: Muhalefet Erdoğan'ı tarihi zaferle şaşkına çevirdi" ifadelerini kullandı.
Financial Times ise "Türkiye'nin büyük şehirlerinde muhalif belediye başkanları galip geldi" açıklamasına yer verdi.
Fransız AFP haber ajansı, "Ekrem İmamoğlu'nun Pazar günü İstanbul'da yapılan seçimlerde kazandığı ikinci zafer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidar partisi yenerek Türkiye'nin en büyük muhalefet lideri konumunu güçlendirdi." açıklamalarını kullandı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.