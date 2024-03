Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasında açıklama yaptı. İmamoğlu, seçimi 16 milyon İstanbullunun kazandığını belirterek, "Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, milletin her ferdine, her inancına, Alevisine, Caferisine, Şafisine, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkezine, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun." dedi.

