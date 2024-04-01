31 Mart Yerel Seçiminde hangi ilde hangi aday, hangi parti kazandı?
Tüm Türkiye'nin aylardır kilitlendiği 31 Mart Yerel Seçimleri dün gerçekleşti. 48 milyon 153 bin 788 seçmen 206 bin 516 sandıkta oy vererek büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ile muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerini yaptı. Doğuda bulunan 32 ilde oy verme işlemi 07.00 ile 16.00, diğer illerde ise 08.00- 17.00 saatleri arasında gerçekleşti. Gerçekleşen seçimin ardından kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanları belli oldu. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'un yanı sıra diğer büyükşehir ve illerde kazanan belediye başkanları.
31 Mart yerel seçimi dün gerçekleşti ve seçmenler büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ile muhtar ve ihtiyar heyeti, diğer illerde ise il genel meclis üyesi, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ile muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerini yaptı. 48 milyon 153 bin 788 seçmen toplam 206 bin 806 sandıkta oy kullandı. Türkiye’nin doğusunda yer alan 32 ilde saat 07.00- 16.00, diğer illerde ise 08.00- 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işleminin ardından oylar sayıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın seçim yasağını kaldırmasının ardından ise 31 Mart yerel seçim sonuçları haberturk.com’dan dakika dakika, güncel verilerle, anlaşılır şekilde takip edilebildi.
HANGİ PARTİ KAÇ BÜYÜKŞEHİR, İL VE İLÇE KAZANDI?
Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 yılında partilerin kazandıkları büyükşehir, il ve ilçe sayılarının, 2019 yılındakine oranı ise şöyle:
AK Parti: 2024; 12 büyükşehir, 12 il, 344 ilçe - 2019; 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçe
CHP: 2024; 14 büyükşehir, 21 il, 316 ilçe - 2019; 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçe
İYİ Parti: 2024; 0 büyükşehir, 1 il, 23 ilçe - 2019; 0 büyükşehir, 0 il, 19 ilçe
MHP: 2024; 0 büyükşehir, 8 il, 114 ilçe - 2019; 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçe
DEM/HDP: 2024; 3 büyükşehir, 7 il, 58 ilçe - 2019; 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe
VERİLERLE 31 MART YEREL SEÇİM SONUCU
31 Mart 2024 yerel seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti 2019 yılına göre büyükşehir belediyesi sayısını 3, il sayısını 12, ilçe sayısını ise 167 azalttı.
CHP 2019 yılına göre büyükşehir belediyesi sayısını 4, il sayısını 11, ilçe sayısını ise 135 artırdı.
MHP 2019 yılına göre büyükşehir belediyesi sayısını 1, il sayısını 2, ilçe sayısını ise 21 azalttı.
İYİ Parti 2019 yılına göre büyükşehir belediyesi sayısında değişiklik yaşanmadı, il sayısını 1, ilçe sayısını ise 4 artırdı.
HDP olan adı değişerek 2024 yerel seçimine bu isimle giren DEM Parti ise 2019 yılına göre büyükşehir belediyesi sayısında değişiklik yaşanmazken; il sayısını 2, ilçe sayısını ise 13 artırdı.
İSTANBUL’DA SEÇİMİN GALİBİ EKREM İMAMOĞLU OLDU
Yerel seçimde tüm Türkiye’nin kilitlendiği İstanbul’da belediye başkanı belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. 8 milyon 964 bin 977 seçmenin 33 bin 273 sandıkta oy kullandığı İstanbul’da katılım oranı yüzde 79,3 oldu. Sandıktan çıkan oyların yüzde 51,09'unu alan CHP adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Öte yandan AK Parti adayı Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 39,59 oldu.
ANKARA’DA MANSUR YAVAŞ GÜVEN TAZELEDİ
Yerel seçimin kritik noktalarından birisi de Ankara’ydı. Kesin olmayan sonuçlara göre Başkent Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. 3 milyon 414 bin 453 seçmenin 13 bin 253 sandıkta oy kullandığı Ankara’da katılım oranı yüzde 79,4 oldu. Sandıktan çıkan oyların yüzde 60,35'ini alan CHP adayı Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Öte yandan AK Parti’nin adayı Turgut Altınok’un oy oranı ise 31,69 oldu.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKRAR CHP’YE EMANET
İstanbul ve Ankara’nın ardından en çok merak edilen yerlerden birisi de İzmir. 2004 yılından beri CHP’li isimlerin belediye başkanlığı yaptığı İzmir’de 20 yıl sonra da gelenek bozulmadı ve Cemil Tugay belediye başkanı oldu. 2 milyon 726 bin 313 seçmenin 10 bin 697 sandıkta oy kullandığı İzmir’de katılım oranı yüzde 79 oldu. Sandıktan çıkan oyların yüzde 48,90'ını alan CHP adayı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. AK Parti’nin adayı Hamza Dağ’ın oy oranı ise 37,07 oldu.
İŞTE BÜYÜKŞEHİRLERDE KAZANAN İSİMLER
Ankara, İzmir ve İstanbul’un haricinde diğer büyükşehirlerde de kazanan belediye başkanları belli oldu. Özellikle Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Antalya, Adana ve Eskişehir’deki seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. İşte kesin olmayan sonuçlara göre Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanları…
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 47,60 oy alan CHP adayı Mustafa Bozbey oldu.
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Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 39,70 oy alan CHP adayı Muharrem Erkek oldu.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 49,43 oy alan AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay oldu.
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 38,82 oy alan AK Parti adayı Fatma Şahin oldu.
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 64,07 oy alan DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük oldu.
Kayseri, Erzurum, Antalya, Adana ve Eskişehir büyükşehir belediye başkanları ise şöyle…
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 38,63 oy alan AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç oldu.
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 50,39 oy alan AK Parti adayı Mehmet Sekmen oldu.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 48,64 oy alan CHP adayı Muhittin Böcek oldu.
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 46,54 oy alan CHP adayı Zeydan Karalar oldu.
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, yüzde 51,02 oy alan CHP adayı Ayşe Ünlüce oldu.
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