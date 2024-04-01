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        Haberler Gündem Çanakkale Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Çanakkale Yerel Seçim sonuçları ile Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu?

        31 Mart 2024 Çanakkale Yerel Seçim sonuçları ile Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu?

        Ülke genelinde yapılan yerel seçimlerin heyecan dolu süreci sona erdi. Milyonlarca seçmenin sandık başına giderek tercihini belirlediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Çanakkale Belediye Başkanı'nın kim olduğu merakla bekleniyordu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımı tamamlandı ve Çanakkale'nin yeni belediye başkanı netlik kazandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, kesin olmayan sonuçlara göre seçimde kazanan adaylar ve aldıkları oy oranları da belirlendi. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:53 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:18
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        Türkiye son yerel seçimlerin ardından heyecanlı bir süreci geride bıraktı. 34 farklı siyasi partinin adaylarının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımı başladı ve kesin olmayan Çanakkale Yerel Seçim sonuçları da paylaşıldı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

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        MUHARREM ERKEK BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

        Resmi olmayan verilere göre; Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek oldu. CHP adayı Muharrem Erkek, yüzde 39.72 oy aldı. Rakibi İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Alaaddin Burak Kunt ise yüzde 36.84 oy aldı.

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        31 MART 2024 ÇANAKKALE İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Çanakkale ilçelerinin seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:

        MERKEZ: MUHARREM ERKEK - CHP - %39,72

        AYVACIK: MESUT BAYRAM - CHP - %51,36

        BAYRAMİÇ: HASAN CEM ATILGAN - CHP - %43,53

        BİGA: ALPER ŞEN - CHP - %52,14

        BOZCAADA: YAHYA GÖZTEPE - CHP - %53,96

        ÇAN: HARUN ARSLAN - CHP - %52,90

        ECEABAT: SAİM ZİLELİ CHP %51,85

        EZİNE: GÜRAY YÜKSEL - AK Parti - %50,51

        GELİBOLU: ALİ KAMİL SOYUAK - AK Parti - %39,49

        GÖKÇEADA: BÜLENT ECEVİT ATALAY - CHP - %61,21

        LAPSEKİ: ATİLLA ÖZTÜRK - İYİ Parti - %56,66

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