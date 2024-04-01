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        Haberler Gündem İstanbul yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Belediye Başkanı kim oldu Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

        İstanbul yerel seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Türkiye'de yerel seçim süreci tüm hızıyla devam ediyor. Türk halkı bir kez daha sandığa gitti ve bu kez yerel yöneticilerini belirledi. Toplamda 34 siyasi partinin katıldığı yerel seçimlerde; 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar seçildi. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre; İstanbul Belediye Başkanı ve kazanan parti belli oldu. İşte, 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları ile İstanbul Belediye Başkanı olan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 06:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 06:05
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        Türkiye, 81 ilde yerel seçim kapsamında yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti ve saat 17.00 itibarıyla 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy verme süreci sonlandı. Kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'da kazanan isim ve parti belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ile İstanbul Belediye Başkanı olan isim ve kazanan parti...

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        2

        EKREM İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Resmi olmayan verilere göre; İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 51.09 oy aldı.

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        31 MART 2024 İSTANBUL İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; İstanbul ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

        İSTANBUL İLÇE SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR YEREL SEÇİMDE OY KULLANMIYOR

        Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİMLERDE İSTANBUL'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.77 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; Ak Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yüzde 48.61 oy aldı, SP Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 1.21 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

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