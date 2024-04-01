İstanbul yerel seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?
Türkiye'de yerel seçim süreci tüm hızıyla devam ediyor. Türk halkı bir kez daha sandığa gitti ve bu kez yerel yöneticilerini belirledi. Toplamda 34 siyasi partinin katıldığı yerel seçimlerde; 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar seçildi. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre; İstanbul Belediye Başkanı ve kazanan parti belli oldu. İşte, 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları ile İstanbul Belediye Başkanı olan isim...
Türkiye, 81 ilde yerel seçim kapsamında yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti ve saat 17.00 itibarıyla 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy verme süreci sonlandı. Kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'da kazanan isim ve parti belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ile İstanbul Belediye Başkanı olan isim ve kazanan parti...
EKREM İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Resmi olmayan verilere göre; İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 51.09 oy aldı.
İSTANBUL SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
EKREM İMAMOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
31 MART 2024 İSTANBUL İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; İstanbul ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL İLÇE SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR YEREL SEÇİMDE OY KULLANMIYOR
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.
2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
2019 YEREL SEÇİMLERDE İSTANBUL'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.77 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; Ak Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yüzde 48.61 oy aldı, SP Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 1.21 oy oranı ile seçimi tamamladı.
SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024