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        Haberler Gündem Güncel Iğdır Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Iğdır Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş oldu! Iğdır Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        31 Mart 2024 Yerel Seçiminde vatandaşlar belediye başkanı ve diğer yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve saat 17.00'de oy verme süreci sona erdi. Seçim yasağının kalkmasıyla il il kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı. Buna göre; Iğdır Belediye Başkanı belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Iğdır Yerel Seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 00:16 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:48
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        Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Bu seçimde YSK, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. Milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek, saat 07.00 ile 16.00 arasında oy kullanarak, yerel yöneticilerini seçti. Seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Iğdır şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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        2

        MEHMET NURİ GÜNEŞ IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Resmi olmayan verilere göre; Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş oldu. DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş yüzde 46,63 oy aldı. AK Parti Belediye Başkan Adayı Ülkü Ocal ise yüzde 42,80 oy aldı.

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        3

        31 MART 2024 IĞDIR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Iğdır ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Iğdır Merkez- DEM Parti %46,63 Mehmet Nuri Güneş

        Aralık- AK Parti %45,60 Mustafa Güzelkaya

        Karakoyunlu- MHP % 36,80 Bayramali Ballı

        Tuzluca- AK Parti % 32,19 Ahmet Sait Sadrettin

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİMLERDE IĞDIR'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        Iğdır'da HDP adayı Yaşar Akkuş yüzde 50.10 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; MHP Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel yüzde 46.68 oy aldı, CHP Belediye Başkan adayı Sözer Sayan ise yüzde 2.29 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

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