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        Haberler Gündem Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Kahramanmaraş Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görel oldu! Kahramanmaraş Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimleri belirlemek için sandık başında buluştu. Ülke genelinde oy verme sürecinin bitmesiyle, kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Bu kapsamda Kahramanmaraş'da başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm yerel yöneticiler belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 Kahramanmaraş Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:30
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        Türkiye'de bir yerel seçim süreci daha tamamlandı. Toplamda 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen yerel seçimlerde YSK ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısını 1 milyon 32 bin 610 kişi olarak açıkladı. Saat 16.00 itibarıyla biten oy verme sürecinin ardından seçim yasağı kalktı ve kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Kahramanmaraş şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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        2

        FIRAT GÖREL BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kahramanmaraş şehrinin Belediye Başkanı Fırat Görel oldu.

        Kahramanmaraş'da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Ak Parti Belediye Başkan adayı Fırat Görel'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        31 MART 2024 KAHRAMANMARAŞ İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Kahramanmaraş ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Onikişubat: Ak Parti ilçe adayı Hanifi Toptaş yüzde 40.74 ile kazandı.

        Dulkadiroğlu: Yeniden Refah Partisi ilçe adayı Mehmet Akpınar yüzde 46.16 ile kazandı.

        Elbistan: CHP ilçe adayı Erkan Gürbüz yüzde 37.17 ile kazandı.

        Afşin: Ak Parti ilçe adayı Koray Kıranç yüzde 43.28 ile kazandı.

        Türkoğlu: Yeniden Refah Partisi ilçe adayı Mehmet Karaca yüzde 52.23 ile kazandı.

        Pazarcık: CHP ilçe adayı Haydar İkizer yüzde 45.44 ile kazandı.

        Göksun: Yeniden Refah Partisi ilçe adayı Selim Cüce yüzde 57.33 ile kazandı.

        Andırın: Ak Parti ilçe adayı Ahmet Sinan Gökşen yüzde 50.91 ile kazandı.

        Çağlayancerit: İyi Parti ilçe adayı Yemliha Göktaş yüzde 37.31 ile kazandı.

        Nurhak: CHP ilçe adayı İlhami Bozan yüzde 53.77 ile kazandı.

        Ekinözü: CHP ilçe adayı Harun Vicdan yüzde 40.84 ile kazandı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİMLERDE KAHRAMANMARAŞ'TA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        Kahramanmaraş'ta Ak Parti adayı Hayrettin Güngör yüzde 67.60 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; CHP Belediye Başkan adayı Ali Öztunç yüzde 27.28 oy aldı, SP Belediye Başkan adayı Mustafa Vahdet Sürücü ise yüzde 2.10 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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