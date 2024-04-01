Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Kayseri Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu! Kayseri Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        31 Mart 2024 Yerel Seçiminde vatandaşlar belediye başkanı ve diğer yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve oy verme süreci sona erdi. Seçim yasağının kalkmasıyla il il kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı. Buna göre; Kayseri Belediye Başkanı belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Kayseri Yerel Seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Bu seçimde YSK, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. Milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek, saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanarak, yerel yöneticilerini seçti. Seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Kayseri şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        MEMDUH BÜYÜKKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kayseri şehrinin Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu.

        Kayseri'de açılan sandık sayısı yüzde 99.5'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Ak Parti Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        KAYSERİ ŞEHRİ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        31 MART 2024 KAYSERİ İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Kayseri ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Akkışla: CHP ilçe adayı Mustafa Dursun yüzde 46.21 ile kazandı.

        Bünyan: MHP ilçe adayı Selahattin Metin yüzde 45.08 ile kazandı.

        Develi: Ak Parti ilçe adayı Adem Şengül yüzde 36.13 ile kazandı.

        Felahiye: CHP ilçe adayı Şeref Güleser yüzde 52.73 ile kazandı.

        Hacılar: Ak Parti ilçe adayı Bilal Özdoğan yüzde 39.04 ile kazandı.

        İncesu: Ak Parti ilçe adayı Mustafa İlmek yüzde 44.86 ile kazandı.

        Kocasinan: Ak Parti ilçe adayı Ahmet Çolakbayrakdar yüzde 35.45 ile kazandı.

        Melikgazi: Ak Parti ilçe adayı Hacı Mustafa Palancıoğlu yüzde 37.25 ile kazandı.

        Özvatan: MHP ilçe adayı Halit Demir yüzde 70.14 ile kazandı.

        Pınarbaşı: CHP ilçe adayı Deniz Yağan yüzde 33.80 ile kazandı.

        Sarıoğlan: MHP Parti ilçe adayı Bekir Ayyıldırım yüzde 36.48 ile kazandı.

        Sarız: CHP ilçe adayı Ömer Faruk Eroğlu yüzde 45.93 ile kazandı.

        Talas: Ak Parti ilçe adayı Mustafa Yalçın yüzde 33.50 ile kazandı.

        Tomarza: İyi Parti ilçe adayı Osman Koç yüzde 54.61 ile kazandı.

        Yahyalı: Ak Parti ilçe adayı Esat Öztürk yüzde 44.10 ile kazandı.

        Yeşilhisar: Ak Parti ilçe adayı Halit Taşyapan yüzde 41.91 ile kazandı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2019 YEREL SEÇİMLERDE KAYSERİ'DE HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        Kayseri'de Ak Parti adayı Memduh Büyükkılıç yüzde 63.39 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; İyi Parti Belediye Başkan adayı Dursun Ataş yüzde 31.52 oy aldı, SP Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan ise yüzde 2.75 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Iğdır Belediye Başkanı belli oldu!
        Iğdır Belediye Başkanı belli oldu!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama