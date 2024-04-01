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        Haberler Gündem Isparta Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Isparta Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu! Isparta Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        31 Mart 2024 Yerel Seçiminde vatandaşlar belediye başkanı ve diğer yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve saat 17.00'de oy verme süreci sona erdi. Seçim yasağının kalkmasıyla il il kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı. Buna göre; Isparta Belediye Başkanı belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Isparta Yerel Seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:22
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        Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Bu seçimde YSK, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. Milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek, saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanarak, yerel yöneticilerini seçti. Seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Isparta şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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        2

        ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Isparta şehrinin Belediye Başkanı Şükrü Değirmen oldu.

        Isparta'da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Ak Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        ISPARTA SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        31 MART 2024 ISPARTA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Isparta ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Merkez: Ak Parti ilçe adayı Şükrü Başdeğirmen yüzde 41.95 ile kazandı.

        Aksu: Ak Parti ilçe adayı Mehmet Çetin yüzde 42,70 ile kazandı.

        Atabey: Ak Parti ilçe adayı Serdar Pehlivan yüzde 36.67 ile kazandı.

        Eğirdir: Ak Parti ilçe adayı Mustafa Özer yüzde 32.05 ile kazandı.

        Gelendost: İyi Parti ilçe adayı Mustafa Özmen yüzde 59.98 ile kazandı.

        Gönen: CHP ilçe adayı Osman Kesmen yüzde 45.74 ile kazandı .

        Keçiborlu: Ak Parti ilçe adayı Yusuf Murat Parlak yüzde 50.09 ile kazandı.

        Senirkent: MHP ilçe adayı Hüseyin Baykal yüzde 44.67 ile kazandı.

        Sütçüler: Ak Parti ilçe adayı İsmail Yurdabak yüzde 53.46 ile kazandı.

        Şarkikaraağaç: Ak Parti ilçe adayı Özcan Turhan yüzde 29.96 ile kazandı.

        Uluborlu: Ak Parti ilçe adayı Ahmet Oğuz Bakır yüzde 41.32 ile kazandı.

        Yalvaç: İyi Parti ilçe adayı Mustafa Kodal yüzde 35.78 ile kazandı.

        Yenişarbademli: Ak Parti ilçe adayı Mehmet Özata yüzde 56.91 ile kazandı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİMLERDE ISPARTA'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        Isparta'da Ak Parti adayı Şükrü Başdeğirmen yüzde 38.04 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; MHP Belediye Başkanı adayı Yusuf Ziya Günaydın yüzde 30.80 oy aldı, İyi Parti adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ise yüzde 28.68 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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