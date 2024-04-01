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        Haberler Gündem Karabük Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Karabük Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya oldu! Karabük Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        31 Mart 2024 Yerel Seçiminde vatandaşlar belediye başkanı ve diğer yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve saat 17.00'de oy verme süreci sona erdi. Seçim yasağının kalkmasıyla il il kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı. Buna göre; Karabük Belediye Başkanı belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Karabük Yerel Seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:08 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:08
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        Türkiye'de bir yerel seçim süreci daha tamamlandı. Toplamda 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen yerel seçimlerde YSK ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısını 1 milyon 32 bin 610 kişi olarak açıkladı. Saat 17.00 itibarıyla biten oy verme sürecinin ardından seçim yasağı kalktı ve kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Karabük şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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        KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

        Resmi olmayan verilere göre; Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya oldu. AK Parti adayı Özkan Çetinkaya yüzde 34,48 oy aldı. MHP Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili ise yüzde 26,78 oy aldı.

        KARABÜK ŞEHRİ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        KARABÜK İLÇELERİ

        Eflani- MHP % 61,85 Hüsnü Akın

        Eskipazar- AK Parti %49,68 Serkan Cıva

        Merkez- AK Parti % 34,43 Özkan Çetinkaya

        Ovacık- AK Parti % 49,74 Ahmet Şahin

        Safranbolu- CHP % 46,98 Elif Köse

        Yenice- AK Parti % 56,75 Şekip Sertaş Karakaş

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİMLERDE KARABÜK'TE HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        Karabük'te MHP adayı Rafet Vergili yüzde 39.83 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; Ak Parti Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal yüzde 38.96 oy aldı, İyi Parti Belediye Başkan adayı Dursun Altıparmak ise yüzde 18.09 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.

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