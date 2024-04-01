Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Ataşehir ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. İşte, İstanbul Ataşehir, yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ