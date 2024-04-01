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        Haberler Gündem Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Kastamonu Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı oldu! Kastamonu Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimleri belirlemek için sandık başında buluştu. Ülke genelinde oy verme sürecinin bitmesiyle, kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Bu kapsamda Kastamonu'da başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm yerel yöneticiler belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 Kastamonu Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:45
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        Türkiye'de bir yerel seçim süreci daha tamamlandı. Toplamda 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen yerel seçimlerde YSK ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısını 1 milyon 32 bin 610 kişi olarak açıkladı. Saat 17.00 itibarıyla biten oy verme sürecinin ardından seçim yasağı kalktı ve kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Kastamonu şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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        KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI HASAN BALTACI OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre saat 01.15 itibarıyla sandıkların yüzde 99.5'i açıldı

        Resmi olmayan verilere göre Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı oldu.

        AK Parti adayı Hasan Baltacı oyların yüzde 49.54'ünü aldı. CHP adayı Tahsin Babaş ise oyların yüzde yüzde %36,92 aldı.

        KASTAMONU SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART 2024 KASTAMONU İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        İşte Kastamonu ilçelerinde kesin olmayan seçim sonuçlara göre kazanan belediye başkanları

        Abana- AK Parti %38,00 Seda Oyar

        Ağlı- AK Parti %55,50 Bülent Ergin

        Araç- AK Parti %49,99 Süleyman Yazkan

        Azdavay- MHP %55,56 Cevat Taşkan

        Bozkurt- Bağımsız %42,75 Muammer Yanık

        Cide- MHP % 46,79 Nejdet Demir

        Çatalzeytin- MHP % 40,53 Ahmet Demir

        Daday- CHP %36,65 Selahattin Yanık

        Devrekani- AK Parti %48,90 Engin Altınkulaç

        İnebolu- MHP %44,04 Engin Uzuner

        Taşköprü- AK Parti % 47,80 Hüseyin Arslan

        Tosya- MHP %43,23 Volkan Kavaklıgil

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİMLERDE KASTAMONU'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        Kastamonu'da MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu yüzde 49.55 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; Ak Parti Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş yüzde 30.89 oy aldı, CHP Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk ise yüzde 22.14 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.

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