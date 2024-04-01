Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı oldu! Karaman Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimleri belirlemek için sandık başında buluştu. Ülke genelinde oy verme sürecinin bitmesiyle, kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Bu kapsamda Karaman'da başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm yerel yöneticiler belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 Karaman Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
Türkiye'de bir yerel seçim süreci daha tamamlandı. Toplamda 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen yerel seçimlerde YSK ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısını 1 milyon 32 bin 610 kişi olarak açıkladı. Saat 17.00 itibarıyla biten oy verme sürecinin ardından seçim yasağı kalktı ve kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Karaman şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ KALAYCI OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Resmi olmayan verilere göre; Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı oldu. MHP adayı Savaş Kalaycı yüzde 49,07 oy aldı. AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün ise yüzde 25,56 oy aldı.
31 MART 2024 KARAMAN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Ayrancı- MHP- %37,10 Yüksel Büyükkarcı
Başyayla AK Parti- %52,23- Abdülkadir Ateş
Ermenek- CHP %55,64 Mustafa Bozcu
Kazımkarabekir- AK Parti% 32,09 Durmuş Demir
Merkez- MHP %49,07 Savaş Kalaycı
Sarıveliler- AK Parti %37,13 Mehmet Ali Yılmaz
EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU
49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.
İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.
2019 YEREL SEÇİMLERDE KARAMAN'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Karaman'da MHP adayı Savaş Kalaycı yüzde 39.57 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; Ak Parti Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin yüzde 38.41 oy aldı, CHP Belediye Başkan adayı Emin Ege ise yüzde 16.19 oy oranı ile seçimi tamamladı.
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