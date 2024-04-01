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        Haberler Gündem Hatay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Hatay Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Hatay Belediye Başkanı belli oldu! Hatay Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        31 Mart yerel seçimleri tamamlandı ve seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlar açıklandı. YSK, birkaç içinde resmi sonuçları kamuoyuna ilan edecek. Bu kapsamda Hatay'ın tüm yerel yöneticileri belirlendi. Peki, Hatay Belediye Başkanı kim oldu? İşte, 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 09:00 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:09
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        1

        Türkiye bir kez daha sandık başındaydı, bu kez yerel yöneticileri seçmek için oy verildi. Saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de sandıklar kapandı ve resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Seçim yasağının kalkmasıyla Hatay yerel seçim sonuçları açıklandı böylece Hatay Belediye Başkanı ve diğer yöneticiler belli oldu. Peki, Hatay Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Hatay şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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        2

        MEHMET ÖNTÜRK BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Hatay'da Belediye Başkanı yüzde 44,47 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk oldu.

        Hatay'da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Mehmet Öntürk'ün belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        HATAY SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        31 MART 2024 HATAY İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Hatay ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Altınözü: AK Parti yüzde 60,27

        Antakya: AK Parti yüzde 52,99

        Arsuz: CHP yüzde 64,49

        Belen: MHP yüzde 53,16

        Defne: CHP yüzde 45,83

        Dörtyol: CHP yüzde 46,93

        Erzin: CHP yüzde 44,09

        Hassa: AK Parti yüzde 43,53

        İskenderun: AK Parti yüzde 43,08

        Kırıkhan: AK Parti yüzde 52,14

        Kumlu: BBP yüzde 42,82

        Payaş: AK Parti yüzde 46,62

        Reyhanlı: AK Parti yüzde 52,16

        Samandağ: TİP yüzde 47,06

        Yayladağı: AK Parti yüzde 60,87

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

        Yerel seçimler her 5 yılda bir tekrarlanır. Bu kapsamda bir sonraki seçim dönemi 2029 yılına denk geliyor. Yerel seçimlerde, diğerlerinden farklı olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar oy kullanamıyor. Yerel seçimler, sadece ülkede yaşayan kişiler tarafından katılıma açılıyor.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİMLERDE HATAY'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        Hatay'da CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 55.16 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; Ak Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Güler yüzde 42.81 oy aldı, SP Belediye Başkan adayı Ahmet Yıldız ise yüzde 0.85 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

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