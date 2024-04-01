Türkiye bir kez daha sandık başındaydı, bu kez yerel yöneticileri seçmek için oy verildi. Saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de sandıklar kapandı ve resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Seçim yasağının kalkmasıyla Hatay yerel seçim sonuçları açıklandı böylece Hatay Belediye Başkanı ve diğer yöneticiler belli oldu. Peki, Hatay Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Hatay şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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