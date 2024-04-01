Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan oldu! Samsun Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Belediye Başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte, Samsun'un geleceğini şekillendirecek olan yeni belediye başkanı belirlenmiş oldu. İşte, Samsun'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği YSK yerel seçim sonuçları ile Samsun Belediye Başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...
Ülkemizde gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başında oy kullanma işlemi tamamlandı. Türkiye genelinde, oy verme süreci saat 17.00'de sona erdi. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte, gözler Samsun Belediye Başkanı'nın kim olacağına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre, Samsun Belediye Başkanı ile Samsun ilçe ilçe seçim sonuçları...
HALİT DOĞAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Resmi olmayan verilere göre; Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan oldu. AK Parti'nin adayı Halit Doğan, yüzde 42.16 oy aldı.
31 MART 2024 SAMSUN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Samsun ilçelerinin seçim sonuçları;
Alaçam- Ramazan Özdemir- MHP %35,41
Asarcık- ŞerifKılağuz- MHP %46,05
Atakum- Serhat Türkel- CHP %46,50
Ayvacık- Refahittin Şencan- Yeniden Refah %47,56
Bafra- Hamit Kılıç- Ak Parti %38,84
Canik- İbrahim Sandıkçı- Ak Parti %39,48
Çarşamba- Hüseyin Dündar- BĞMSIZ %42,96
Havza- Murat İkiz- Ak Parti %40,96
İlkadım- İhsan Kurnaz- Ak Parti %32,51
Kavak- Şerif Ün- Yeniden Refah %41,54
Ladik- Adnan Topal- Yeniden Refah %41,89
Ondokuzmayıs- Osman Topaloğlu- Ak Parti %44,48
Salıpazarı- Refaettin Karaca- BBP %34,37
Tekkeköy- Mustafa Candal- Ak Parti %52,18
Terme- Şenol Kul- Ak Parti %49,79
Vezirköprü- Murat Gül- Ak Parti %43,30
Yakakent- Şerafettin Aydoğdu- İyi Parti %50,44
2024 SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?
Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek. YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
2019 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİM SONUCU
2019 Yılında yapılan Samsun Büyükşehir Belediye seçiminde 838.085 seçmen oy kullandı. AK Parti aldığı yüzde 47,37 oy oranıyla seçimi kazandı ve Mustafa Demir, Samsun Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan İyi Parti yüzde 26,67 oy oranıyla seçimi tamamladı.
TÜRKİYE GENELİ 2019 SEÇİM SONUCU
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.