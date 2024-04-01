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        Haberler Gündem Rize Belediye Başkanı kim oldu? Rize Yerel Seçim Sonuçları 2024 - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin oldu

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin oldu! Rize Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Türkiye'de 61.430.934 seçmen, 31 Mart Yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin Rize için saat 16.00'da bitmesiyle oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 Rize seçim sonuçları da açıklandı. İşte Rize il yerel seçim sonuçları, oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:39 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:41
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        2024 Rize Belediye Yerel seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla belli oluyor. Rize'nin yeni yönetimini belirleyen seçmen tercihleri vatandaşların oylarıyla şekilleniyor. Peki, Rize il yerel seçim sonuçları nasıl? İşte, Rize yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

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        2024 RİZE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        2024 Rize Belediye Başkanı belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Rahmi Metin aldığı 54.60 oy oranıyla Ak Parti Rize Belediye Başkanı seçildi.

        Rize'de açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Rahmi Metin'nin belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        RİZE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        31 MART 2024 RİZE İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Rize ilçeleri seçim sonuçları şu şekilde;

        Ardeşen- Enver Atagün- CHP %34,62

        Çamlıhemşin- Ömer Altun- Ak Parti %54,20

        Çayeli- İsmail Hakkı Çiftçi- MHP %46,41

        Derepazarı- Şaban Kalça- Ak Parti %42,96

        Fındıklı- Ercüment Şahin Çervatoğlu- CHP %57,43

        Güneysu- Rıfat Özer- Ak Parti %71,36

        Hemşin- Halim Kazim Bekar- Ak Parti %60,47

        İkizdere- Abdi Ekşi- Ak Parti %58,14

        İyidere- Saffet Mete- Ak Parti %71,57

        Kalkandere- Mehmet Yılmaz- Ak Parti %45,20

        Pazar- Neşet Çakır- CHP %50,66

        RİZE İLÇELERİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        2019 RİZE BELEDİYE SEÇİM SONUCU

        2019 Yılında yapılan Rize Belediye seçiminde 113.550 seçmen oy kullandı. Ak Parti aldığı yüzde 72,99 oy oranıyla seçimi kazandı ve Rahmi Metin, Rize Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan CHP yüzde 13,34, İyi Parti ise 6,76 oy oranıyla seçimi tamamladı.

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