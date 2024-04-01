31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulmuştu. Bu seçimde, 34 farklı siyasi partinin adayları yarıştı. Bolu'da da vatandaşlar, kendi ilçelerinin ve belediyelerinin geleceğini belirlemek için yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Bolu Belediye Başkanı belirlendi ve yeni yerel yönetimin ismi belli oldu. Peki, Bolu Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

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