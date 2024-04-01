İzmir yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024: İzmir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?
Türkiye'de bir yerel seçimin daha sonuna gelindi. Sandıkların kapanması ve seçim yasağının kalkmasıyla beraber resmi olmayan sonuçlar da gelmeye başladı. Böylece İzmir'in 2029 yılına kadar görev yapacak Belediye Başkanı ve diğer yöneticileri de belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 İzmir Yerel Seçim sonuçları ile Belediye Başkanı olan isim ve kazanan parti...
Yerel seçim sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Bu kapsamda İzmir'de Belediye Başkanı ve diğer yerel yöneticiler belirlendi. Toplamda 34 siyasi partinin katıldığı yerel seçimlerde; 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar seçildi. İşte, 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları ile İzmir'de Belediye Başkanı olan isim ve kazanan parti...
CEMİL TUGAY BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. CHP yüzde 48,90 oy oranı ile seçimi ilk sırada tamamladı.
İzmir'de açılan sandık sayısı yüzde 99,7'ye ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Cemil Tugay'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 İZMİR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İzmir ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Aliağa: MHP - Serkan Acar yüzde 46,72
Balçova: CHP - Onur Yiğit yüzde 61,19
Bayındır: CHP - Davut Sakarsu yüzde 55,39
Bayraklı: CHP - İrfan Önal - yüzde 47,01
Bergama: CHP - Tanju Çelik - yüzde 51,09
Beydağ: CHP - Şakir Başaran yüzde 55,51
Bornova: CHP - Ömer Eşki yüzde 49,65
Buca: CHP - Görkem Duman yüzde 41,83
Çeşme: CHP - Lal Denizli yüzde 53,74
Çiğli: CHP - Onur Emrah Yıldız yüzde 48
Dikili: CHP - Adil Kırgöz yüzde 38,77
Foça: CHP - Saniye Fıçı yüzde 49,60
Gaziemir: CHP - Ünal Işık yüzde 44,31
Güzelbahçe: CHP - Mustafa Günay yüzde 49,83
Karabağlar: CHP - Emine Helil İnay Kınay yüzde 46,26
Karaburun: CHP - İlkay Girgin Erdoğan yüzde 49,84
Karşıyaka: CHP - Behice Yıldız Ünsal yüzde 64,12
Kemalpaşa: CHP - Mehmet Türkmen yüzde 44,27
Kınık: CHP - Sema Bodur yüzde 55,74
Kiraz: CHP - Nasuh Coşkun yüzde 55,15
Konak: CHP - Nilüfer Çınarlı Mutlu yüzde 52,82
Menderes: CHP - İlkay Çiçek yüzde 45,97
Menemen: AK Parti - Aydın Pehlivan yüzde 48,58
Narlıdere: CHP - Erman Uzun yüzde 58,60
Ödemiş: CHP - Mustafa Turan yüzde 41,02
Seferihisar: CHP - İsmail Yetişkin yüzde 44,11
Selçuk: CHP - Filiz Ceritoğlu Sengel yüzde 34,92
Tire: CHP - Hayati Okuroğlu yüzde 46,46
Torbalı: CHP - Övünç Demir yüzde 45,76
Urla: CHP - Selçuk Balkan yüzde 70,48
2019 YEREL SEÇİM İSTATİĞİ
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
2019 İZMİR YEREL SEÇİMLERDE HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
İzmir'de CHP adayı Mustafa Tunç Soyer yüzde 58.10 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; Ak Parti Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybek yüzde 38.69 oy aldı, SP Belediye Başkanı Şerafettin Kılıç ise yüzde 1.13 oy oranı ile seçimi tamamladı.
SEÇİMLER İPTAL OLURSA 2 HAZİRAN'DA TEKRAR EDİLECEK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.
YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının Haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.
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