Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu! Uşak Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Uşak seçim sonuçları belli oldu! Türkiye 31 Mart Yerel Seçimi için bir kez daha sandık başındaydı. Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Oy sayımının bitişiyle beraber merakla beklenen Uşak Belediye Başkanı'nın kim olduğu da belli olmuş oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından "Uşak Belediye Başkanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre seçim kazananı ve adayların oy oranları…
31 Mart Yerel Seçimleri için bugün tüm Türkiye sandık başında görevini yerine getirdi. Yurt genelinde oy kullanma 17.00 itibariyle tamamlandı. Seçimin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasıyla beraber gözler Uşak Belediye Başkanı’nın kim olacağına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Uşak Belediye Başkanı ve ilçe ilçe Uşak seçim sonuçları…
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM OLDU!
Türkiye 31 Mart Seçimi ile sandık başındaydı. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu!
Uşak’ta açılan sandık yüzde 100’e ulaşırken YSK’nın resmi sonuçları açıklaması birkaç günü bulacak. YSK açıklamalarının ardından Özkan Yalım'ın belediye başkanlığı resmiyet kazanacak.
İLÇELERE GÖRE 31 MART UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUÇLARI
MERKEZ: ÖZKAN YALIM - CHP - %40,67
BANAZ: ZAFER ARPACI - BĞMSIZ - %32,82
EŞME: YILMAZ TOZAN - CHP - %57,87
KARAHALLI: RAMAZAN KARAKAYA - CHP - %48,41
SİVASLI: BAHRİ AZATÇAM - AK Parti - %52,73
ULUBEY: VELİ KOÇLU - AK Parti - %49,57
UŞAK CANLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
2019 YEREL SEÇİMLERİNDE UŞAK’TA OY ORANLARI
2019’da Mehmet Çakın, AK Parti’den aday olarak yüzde 39,11 oyla belediye başkanı olarak seçildi. Muhammet Gür ise İYİ Parti adayı olarak yüzde 37,76 oy alarak ikinci sırada yer aldı.
TELEFON VEYA KAYDEDİCİ BİR CİHAZ İLE OY ALANINA GİRİŞ YASAK MI?
Oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar için YSK tarafından belirlenen bir dizi yasak bulunuyor. Bu yasakların arasında cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da herhangi bir görüntü kaydedici ve ses kayıt cihazı gibi cihazlarla oy alanına giriş de bulunuyor. Bu cihazların vatandaşlar tarafından oy verme işlemleri sonlanana kadar sandık görevlilerine teslim edilmesi gerekiyor. Cihazlar teslim edilmediği takdirde vatandaşlar ceza ile karşı karşıya gelecek.
SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024