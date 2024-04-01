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        Haberler Gündem Uşak 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Uşak Belediye Başkanı kim oldu? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu!

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu! Uşak Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Uşak seçim sonuçları belli oldu! Türkiye 31 Mart Yerel Seçimi için bir kez daha sandık başındaydı. Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Oy sayımının bitişiyle beraber merakla beklenen Uşak Belediye Başkanı'nın kim olduğu da belli olmuş oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından "Uşak Belediye Başkanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre seçim kazananı ve adayların oy oranları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:10 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:19
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        31 Mart Yerel Seçimleri için bugün tüm Türkiye sandık başında görevini yerine getirdi. Yurt genelinde oy kullanma 17.00 itibariyle tamamlandı. Seçimin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasıyla beraber gözler Uşak Belediye Başkanı’nın kim olacağına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Uşak Belediye Başkanı ve ilçe ilçe Uşak seçim sonuçları…

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        2

        UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM OLDU!

        Türkiye 31 Mart Seçimi ile sandık başındaydı. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu!

        Uşak’ta açılan sandık yüzde 100’e ulaşırken YSK’nın resmi sonuçları açıklaması birkaç günü bulacak. YSK açıklamalarının ardından Özkan Yalım'ın belediye başkanlığı resmiyet kazanacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        İLÇELERE GÖRE 31 MART UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUÇLARI

        MERKEZ: ÖZKAN YALIM - CHP - %40,67

        BANAZ: ZAFER ARPACI - BĞMSIZ - %32,82

        EŞME: YILMAZ TOZAN - CHP - %57,87

        KARAHALLI: RAMAZAN KARAKAYA - CHP - %48,41

        SİVASLI: BAHRİ AZATÇAM - AK Parti - %52,73

        ULUBEY: VELİ KOÇLU - AK Parti - %49,57

        UŞAK CANLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        2019 YEREL SEÇİMLERİNDE UŞAK’TA OY ORANLARI

        2019’da Mehmet Çakın, AK Parti’den aday olarak yüzde 39,11 oyla belediye başkanı olarak seçildi. Muhammet Gür ise İYİ Parti adayı olarak yüzde 37,76 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        TELEFON VEYA KAYDEDİCİ BİR CİHAZ İLE OY ALANINA GİRİŞ YASAK MI?

        Oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar için YSK tarafından belirlenen bir dizi yasak bulunuyor. Bu yasakların arasında cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da herhangi bir görüntü kaydedici ve ses kayıt cihazı gibi cihazlarla oy alanına giriş de bulunuyor. Bu cihazların vatandaşlar tarafından oy verme işlemleri sonlanana kadar sandık görevlilerine teslim edilmesi gerekiyor. Cihazlar teslim edilmediği takdirde vatandaşlar ceza ile karşı karşıya gelecek.

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