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        Haberler Gündem Tekirdağ 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Tekirdağ Belediye Başkanı kim oldu? Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer oldu!

        Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer oldu! Tekirdağ Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ seçim sonuçları belli oldu! Türkiye 31 Mart Yerel Seçimi için bugün bir kez daha sandık başındaydı. Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Oy sayımının bitişiyle beraber merakla beklenen Tekirdağ Belediye Başkanı'nın kim olduğu da belli olmuş oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından "Tekirdağ Belediye Başkanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre seçim kazananı ve adayların oy oranları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:21 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:33
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        31 Mart Yerel Seçimleri için bugün tüm Türkiye sandık başında görevini yerine getirdi. Yurt genelinde oy kullanma 17.00 itibariyle tamamlandı. Seçimin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasıyla beraber gözler Tekirdağ Belediye Başkanı’nın kim olacağına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Tekirdağ Belediye Başkanı ve ilçe ilçe Tekirdağ seçim sonuçları…

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANI CANDAN YÜCEER OLDU!

        Türkiye 31 Mart Seçimi ile sandık başındaydı. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer oldu!

        Tekirdağ’da açılan sandık yüzde 100’e ulaşırken YSK’nın resmi sonuçları açıklaması birkaç günü bulacak. YSK açıklamalarının ardından Candan Yüceer’in belediye başkanlığı resmiyet kazanacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        İLÇELERE GÖRE 31 MART TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUÇLARI

        Süleymanpaşa: CHP - Volkan Nallar - %53,74

        Çerkezköy: Vahap Akay - CHP - %43,22

        Çorlu: CHP - Ahmet Sarıkurt - %48,48

        Ergene: AK Parti - Müge Yıldız Topak - %44,73

        Hayrabolu: CHP - Tuncer Başoğlu - %51,23

        Kapaklı: AK Parti - Mustafa Çetin - %35,95

        TEKİRDAĞ CANLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        Malkara: CHP - Nergiz Karaağaçlı Öztürk - %50,10

        Marmaraereğlisi: CHP - Mustafa Onur Bozkurter - %32,24

        Muratlı: CHP - Varol Türel - %54,08

        Saray: CHP - Abdül Taşyasan - %62,92

        Şarköy: CHP - Alpay Var - %39,64

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        2019 YEREL SEÇİMLERİNDE TEKİRDAĞ’DA OY ORANLARI

        2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP adayı Kadir Albayrak yüzde 51,18 oy alarak belediye başkanı olarak seçildi. AK Parti adayı Mestan Özcan ise yüzde 43,85 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        TELEFON VEYA KAYDEDİCİ BİR CİHAZ İLE OY ALANINA GİRİŞ YASAK MI?

        Oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar için YSK tarafından belirlenen bir dizi yasak bulunuyor. Bu yasakların arasında cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da herhangi bir görüntü kaydedici ve ses kayıt cihazı gibi cihazlarla oy alanına giriş de bulunuyor. Bu cihazların vatandaşlar tarafından oy verme işlemleri sonlanana kadar sandık görevlilerine teslim edilmesi gerekiyor. Cihazlar teslim edilmediği takdirde vatandaşlar ceza ile karşı karşıya gelecek.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        7

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        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

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