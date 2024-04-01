Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun oldu! Sivas Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sivas seçim sonuçları belli oldu! Türkiye 31 Mart Yerel Seçimi için bugün bir kez daha sandık başındaydı. Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Oy sayımının bitişiyle beraber merakla beklenen Sivas Belediye Başkanı'nın kim olduğu da belli olmuş oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından "Sivas Belediye Başkanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre seçim kazananı ve adayların oy oranları…
31 Mart Yerel Seçimleri için bugün tüm Türkiye sandık başında görevini yerine getirdi. Yurt genelinde oy kullanma 17.00 itibariyle tamamlandı. Seçimin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasıyla beraber gözler Sivas Belediye Başkanı’nın kim olacağına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Sivas Belediye Başkanı ve ilçe ilçe Sivas seçim sonuçları…
SİVAS BELEDİYE BAŞKANI ADEM UZUN OLDU!
Türkiye 31 Mart Seçimi ile sandık başındaydı. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Sivas Belediye Başkanı yüzde 43.31 oy oranı ile Adem Uzun oldu!
Sivas’ta açılan sandık yüzde 100’e ulaşırken YSK’nın resmi sonuçları açıklaması birkaç günü bulacak. YSK açıklamalarının ardından BBP adayı Adem Uzun'un belediye başkanlığı resmiyet kazanacak.
İLÇELERE GÖRE 31 MART SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUÇLARI
Aşağıdaki linke tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
2019 YEREL SEÇİMLERİNDE SİVAS'TA OY ORANLARI
2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimde AK Parti adayı Hilmi Bilgin yüzde 49,35 oy alarak belediye başkanı seçildi. BBP adayı Doğan Ürgüp ise yüzde 36,45 oyla ikinci sırada yer aldı.
TELEFON VEYA KAYDEDİCİ BİR CİHAZ İLE OY ALANINA GİRİŞ YASAK MI?
Oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar için YSK tarafından belirlenen bir dizi yasak bulunuyor. Bu yasakların arasında cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da herhangi bir görüntü kaydedici ve ses kayıt cihazı gibi cihazlarla oy alanına giriş de bulunuyor. Bu cihazların vatandaşlar tarafından oy verme işlemleri sonlanana kadar sandık görevlilerine teslim edilmesi gerekiyor. Cihazlar teslim edilmediği takdirde vatandaşlar ceza ile karşı karşıya gelecek.
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