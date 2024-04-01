Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Siirt Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Siirt Belediye Başkanı kim oldu?

        31 Mart 2024 Siirt Yerel Seçim sonuçları ile Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş oldu!

        Siirt seçim sonuçları açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların saat 16.00'da kapanıp oy sayımının da sona ermesiyle Siirt Belediye Başkanı da belli oldu. Bu bağlamda gözler "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Siirt Belediye Başkanı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Mart 2024 Siirt Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Siirt seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Milyonların sandık başına giderek vatandaşlık görevini yaptığı Yerel Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Siirt Belediye Başkanı açıklandı. Sizler için “31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Siirt Belediye Başkanı kim oldu?” sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 31 Mart 2024 Siirt canlı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...

        2

        2024 SİİRT YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        2024 Siirt Belediye Başkanı belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Sofya Alağaş aldığı 49,39 oy oranıyla DEM Parti Siirt Belediye Başkanı seçildi.

        Siirt'te açılan sandık sayısı yüzde yüze ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Sofya Alağaş'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        SİİRT SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 SİİRT İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

        Kesin olmayan sonuçlara göre Siirt ilçe seçim sonuçları şöyledir;

        Merkez - Sofya Alağaş - DEM Parti %49,39

        Kurtalan- Ali Rıza Bingöl - DEM Parti %53,09

        Baykan - Ekrem Erdem - Ak Parti %31,59

        Eruh - Cevher Çiftçi - Ak Parti %53,56

        Aydınlar- İdham Aydın - Ak Parti %76,81

        Pervari- Teyyar Özcan - Ak Parti %52,09

        Şirvan- Necat Cellek- Ak Parti %57,07

        İLÇE İLÇE SİİRT SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN

        4

        SEÇMENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN UNSURLAR

        Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

        5

        2019 SİİRT BELEDİYE SEÇİM SONUCU

        2019 Yılında yapılan Siirt Belediye seçiminde 105.725 seçmen oy kullandı. HDP aldığı yüzde 48,36 oy oranıyla seçimi kazandı ve Berivan Helen Işık, Siirt Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan Ak Parti yüzde 46,01 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

        Şırnak Belediye Başkanı belli oldu!
        Şırnak Belediye Başkanı belli oldu!
        Van Belediye Başkanı belli oldu!
        Van Belediye Başkanı belli oldu!
        Kars seçim sonuçları açıklandı!
        Kars seçim sonuçları açıklandı!
        Hakkari Yerel Seçim Sonuçları
        Hakkari Yerel Seçim Sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!