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        Haberler Gündem Tunceli 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Tunceli Belediye Başkanı kim oldu? Tunceli Belediye Başkanı belli oldu!

        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak oldu! Tunceli Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tunceli seçim sonuçları belli oldu! Türkiye 31 Mart Yerel Seçimi için bugün bir kez daha sandık başındaydı. Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Oy sayımının bitişiyle beraber merakla beklenen Tunceli Belediye Başkanı'nın kim olduğu da belli olmuş oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından "Tunceli Belediye Başkanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre seçim kazananı ve adayların oy oranları…,

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 05:58 Güncelleme: 01.04.2024 - 05:58
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        31 Mart Yerel Seçimleri için bugün tüm Türkiye sandık başında görevini yerine getirdi. Yurt genelinde oy kullanma 17.00 itibariyle tamamlandı. Seçimin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasıyla beraber gözler Tunceli Belediye Başkanı’nın kim olacağına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Tunceli Belediye Başkanı ve ilçe ilçe Tunceli seçim sonuçları…

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        2

        TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI CEVDET KONAK OLDU!

        Resmi olmayan verilere göre; Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak oldu. DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak, yüzde 40.22 oy aldı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        İLÇELERE GÖRE 31 MART TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUÇLARI

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Tunceli ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

        TUNCELİ İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        2019 YEREL SEÇİMLERİNDE TUNCELİ’DE OY ORANLARI

        2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde TKP adayı olarak Fatih Mehmet Maçoğlu yüzde 32,77 oy alarak belediye başkanı olarak seçildi. HDP adayı Nurşat Yeşil ise yüzde 28,21 oyla ikinci sırada yer aldı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        TELEFON VEYA KAYDEDİCİ BİR CİHAZ İLE OY ALANINA GİRİŞ YASAK MI?

        Oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar için YSK tarafından belirlenen bir dizi yasak bulunuyor. Bu yasakların arasında cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da herhangi bir görüntü kaydedici ve ses kayıt cihazı gibi cihazlarla oy alanına giriş de bulunuyor. Bu cihazların vatandaşlar tarafından oy verme işlemleri sonlanana kadar sandık görevlilerine teslim edilmesi gerekiyor. Cihazlar teslim edilmediği takdirde vatandaşlar ceza ile karşı karşıya gelecek.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

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