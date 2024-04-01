Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger oldu! Kars Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimleri belirlemek için sandık başında buluştu. Ülke genelinde oy verme sürecinin bitmesiyle, kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Bu kapsamda Kars'ta başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm yerel yöneticiler belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 Kars Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
Türkiye'de bir yerel seçim süreci daha tamamlandı. Toplamda 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen yerel seçimlerde YSK ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısını 1 milyon 32 bin 610 kişi olarak açıkladı. Saat 16.00 itibarıyla biten oy verme sürecinin ardından seçim yasağı kalktı ve kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Kars şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
ÖTÜKEN SENGER BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kars şehrinin Belediye Başkanı Ötüken Senger oldu.
Kars'ta açılan sandık sayısı yüzde yüze'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Ötüken Senger'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
31 MART 2024 KARS İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kars ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Akyaka - ERGÜDER TOPTAŞ - AK Parti - %67,27
Arpaçay - ZEKİ ELMA - AK Parti - %35,62
Kağızman - MEHMET ALKAN - DEM Parti - %33,14
Sarıkamış - SERDAR KILIÇ - MHP - %41,07
Susuz - OĞUZ YANTEMUR - CHP - %62,38
2019 YEREL SEÇİMLERDE KARS'TA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Kars'ta HDP adayı Ayhan Bilgen yüzde 29.58 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; MHP Belediye Başkan adayı Çetin Nazik yüzde 26.57 oy aldı, CHP Belediye Başkan adayı Taner Toraman ise yüzde 22.14 oy oranı ile seçimi tamamladı.
EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU
49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.
İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.
SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024