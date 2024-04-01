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        Haberler Gündem Kars Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Kars Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?

        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger oldu! Kars Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimleri belirlemek için sandık başında buluştu. Ülke genelinde oy verme sürecinin bitmesiyle, kesin olmayan sonuçlar açıklandı. Bu kapsamda Kars'ta başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm yerel yöneticiler belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 Kars Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:14 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:14
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        Türkiye'de bir yerel seçim süreci daha tamamlandı. Toplamda 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen yerel seçimlerde YSK ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısını 1 milyon 32 bin 610 kişi olarak açıkladı. Saat 16.00 itibarıyla biten oy verme sürecinin ardından seçim yasağı kalktı ve kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Kars şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ÖTÜKEN SENGER BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kars şehrinin Belediye Başkanı Ötüken Senger oldu.

        Kars'ta açılan sandık sayısı yüzde yüze'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Ötüken Senger'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        KARS SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        31 MART 2024 KARS İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Kars ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Akyaka - ERGÜDER TOPTAŞ - AK Parti - %67,27

        Arpaçay - ZEKİ ELMA - AK Parti - %35,62

        Kağızman - MEHMET ALKAN - DEM Parti - %33,14

        Sarıkamış - SERDAR KILIÇ - MHP - %41,07

        Susuz - OĞUZ YANTEMUR - CHP - %62,38

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİMLERDE KARS'TA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        Kars'ta HDP adayı Ayhan Bilgen yüzde 29.58 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; MHP Belediye Başkan adayı Çetin Nazik yüzde 26.57 oy aldı, CHP Belediye Başkan adayı Taner Toraman ise yüzde 22.14 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

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