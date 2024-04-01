Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muş Yerel Seçim Sonuçları 2024: Muş Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Muş Belediye Başkanı belli oldu! Muş Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Türkiye'de 48 milyon 153 bin 788 seçmen 31 Mart Yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin Muş için saat 16.00'da bitmesiyle oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 Muş seçim sonuçları da açıklandı. İşte Muş il yerel seçim sonuçları, oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 08:13 Güncelleme: 01.04.2024 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2024 Muş Belediye Yerel seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla belli oldu. Muş'un yeni yönetimini belirleyen seçmen tercihleri vatandaşların oylarıyla netleşti. Peki, Muş il yerel seçim sonuçları nasıl? İşte, 31 Mart 2024 Muş yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        2

        2024 MUŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        2024 Muş Belediye Başkanı belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin adayı Sırrı Söylemez yüzde 42,74 oy oranıyla Muş Belediye Başkanı seçildi.

        Muş'ta açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Sırrı Söylemez'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        MUŞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        31 MART 2024 MUŞ İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Muş ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Bulanık DEM Parti yüzde 54,26

        Hasköy MHP yüzde 42,56

        Korkut AK Parti yüzde 54,13

        Malazgirt DEM Parti yüzde 49,77

        Varto DEM Parti yüzde 60,49

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        4

        2019 MUŞ BELEDİYE SEÇİM SONUCU

        2019 Yılında yapılan Muş Belediye seçiminde 82.984 seçmen oy kullandı. AK Parti aldığı yüzde 34,76 oy oranıyla seçimi kazandı ve Feyat Asya, Muş Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan HDP yüzde 33,59 oy oranıyla seçimi ikinci olarak tamamladı.

        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Belediye Başkanı belli oldu!
        Van Belediye Başkanı belli oldu!
        Iğdır Belediye Başkanı belli oldu!
        Iğdır Belediye Başkanı belli oldu!
        Şırnak Belediye Başkanı belli oldu!
        Şırnak Belediye Başkanı belli oldu!
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?