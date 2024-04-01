Muş Belediye Başkanı belli oldu! Muş Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye'de 48 milyon 153 bin 788 seçmen 31 Mart Yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin Muş için saat 16.00'da bitmesiyle oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre 2024 Muş seçim sonuçları da açıklandı. İşte Muş il yerel seçim sonuçları, oy oranları...
2024 Muş Belediye Yerel seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla belli oldu. Muş'un yeni yönetimini belirleyen seçmen tercihleri vatandaşların oylarıyla netleşti. Peki, Muş il yerel seçim sonuçları nasıl? İşte, 31 Mart 2024 Muş yerel seçim sonuçları ve oy oranları...
2024 MUŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2024 Muş Belediye Başkanı belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin adayı Sırrı Söylemez yüzde 42,74 oy oranıyla Muş Belediye Başkanı seçildi.
Muş'ta açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Sırrı Söylemez'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 MUŞ İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Muş ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Bulanık DEM Parti yüzde 54,26
Hasköy MHP yüzde 42,56
Korkut AK Parti yüzde 54,13
Malazgirt DEM Parti yüzde 49,77
Varto DEM Parti yüzde 60,49
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2019 MUŞ BELEDİYE SEÇİM SONUCU
2019 Yılında yapılan Muş Belediye seçiminde 82.984 seçmen oy kullandı. AK Parti aldığı yüzde 34,76 oy oranıyla seçimi kazandı ve Feyat Asya, Muş Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan HDP yüzde 33,59 oy oranıyla seçimi ikinci olarak tamamladı.
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