Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan oldu! Yozgat Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Yozgat için seçim sonuçları sonunda belli oldu! 31 Mart Yerel Seçimleri ile Türkiye bir kez daha sandık başına gitti ve vatandaşlık görevini gerçekleştirdi. Saatler süren oy verme işleminin ardından saat 17:00 itibariyle yurt genelinde tüm sandıklar kapandı. Oyların sayımının da bitişiyle beraber gözler "Yozgat Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Yozgat belediye ve ilçe başkanları…
Aylardır beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri nihayet gerçekleşti. Vatandaşlık görevini yerine getirenler seçim sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Akşam 17:00 itibariyle kapanan sandıkların sayımı ise sonunda sona erdi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Yozgat Belediye Başkanı ve adayların oy oranları…
YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN OLDU!
Yozgat, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan oldu!
Yozgat’ta açılan sandık oranı yüzde 100’e ulaştı. YSK’nın resmi sonuçları açıklamasının ardından Kazım Arslan’ın belediye başkanlığı da resmiyet kazanmış olacak.
İLÇELERE GÖRE YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLARI
Merkez: Yeniden Refah - Kazım Arslan - %36,33
Akdağmadeni: MHP - Nezih Yalçın - %52,10
Aydıncık: AK Parti - Mustafa Tekçam - %50,07
Boğazlıyan: AK Parti - Gökhan Coşar - %48,01
Çandır: MHP - Ertan Eroğlu - %31,37
Çayıralan: MHP - Ahmet Kaygısız - %40,69
Çekerek MHP - Üzeyir İnce - %57,43
Kadışehri: Yeniden Refah - Davut Karadavut - %44,48
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Saraykent: MHP - Ahmet Köroğlu - %49,42
Sarıkaya: AK Parti - Osman Gözan - %45,37
Sorgun: MHP - Mustafa Erkut Ekinci - %55,97
Şefaatli: AK Parti - Zeki Bozkurt - %48,57
Yenifakılı: MHP - Musa Sarıaslan - %47,26
Yerköy: AK Parti - Fatih Arslan - %26,75
2019 YEREL SEÇİMLERİNDE YOZGAT’TA OY ORANLARI
2019’da Celal Köse, AK Parti’den aday olarak 40,86 oy alarak belediye başkanı olarak seçildi. Mehmet Erdemir ise MHP’den aday oldu ve yüzde 15,65 oy aldı.
OY VERME SAATLERİNDE FARKLILIK!
YSK, Mart ayında mevsim şartlarının ve güneşin batış saatinin yurdun doğu ve batısında farklılık göstermesi nedeniyle belirli şehirlerde oy verme saatini erkene çekme kararı aldı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Kalan illerde ise oy verme saati 08.00-17.00 olacak.
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