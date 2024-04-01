Bağcılar Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Bağcılar'da Belediye Başkanı kim oldu?
Türk halkı bir seçimi daha geride bıraktı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla İstanbul'un Bağcılar ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere hangi adayların kazandığı da belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim sonuçları ile Bağcılar'da kazanan adaylar ve oy oranları...
Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Bağcılar ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. İşte, İstanbul Bağcılar, yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
ABDULLAH ÖZDEMİR BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; İstanbul'un Bağcılar ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 55.42 oy oranı ile Ak Parti adayı Abdullah Özdemir oldu.
Bağcılar'da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Özdemir'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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SEÇİM YASAĞI BU GECE BİTİYOR!
Takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de bitti; aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona eriyor.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.
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