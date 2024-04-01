Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk oldu! Mardin Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Belediye Başkanı Mahalli İdareler Yerel Seçimler sonrası merak ediliyor. Mardin'de ikamet eden vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gitti ve saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Böylelikle; Mardin il ve ilçeleri yerel seçim sonuçları oy oranları açıklandı. Peki Mardin Belediye Başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Mardin seçim sonuçları ve oy oranları
31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Mardinliler Mardin Belediye Başkanı adayını seçti. Mardin Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oluyor. Mardin canlı seçim sonucu ve dakika dakika yerel seçim oy oranları takip ediliyor. Peki Mardin seçim sonuçları nasıl? Mardin Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Mardin Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar
MARDİN SEÇİM SONUÇLARI
Yerel seçimde Mardin il ve ilçe belediyelerinin yanı sıra belediye meclisleri ve muhtarlar için de oylar kullanıldı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre; Mardin’de yüzde 57,40 oy olan DEM Parti adayı Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı oldu. YSK Kesin sonuçlarla birlikte, Ahmet Türk'ün Belediye Başkanlığı görevi resmileşecek. İşte, Mardin yerel seçim sonuçları hakkında bilgiler…
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31 MART 2024 MARDİN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Artüklü: DEM Parti yüzde 43,00
Dargeçit: DEM Parti yüzde 49,06
Derik: DEM Parti yüzde 60,90
Kızıltepe: DEM Parti yüzde 70,58
Mazıdağı: DEM Parti yüzde 51,20
Midyat: AK Parti yüzde 30,36
Nusaybin: DEM Parti yüzde 75,38
Ömerli: AK Parti yüzde 41,97
Savur: AK Parti yüzde 49,57
Yeşilli: AK Parti yüzde 53,17
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024
31 MART SEÇİMLERİNDE KAÇ OY KULLANILACAK?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
2019 TÜRKİYE GENELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
MARDİN YEREL SEÇİM SONUCU 2019
Mardin Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %56,24 oy oranıyla HDP’den Ahmet Türk birinci seçilmişti. AK Parti adayı Mehmet Vejdi Kahraman yüzde %38,53 oy oranı alarak ikinci oldu.