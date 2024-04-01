31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Mardinliler Mardin Belediye Başkanı adayını seçti. Mardin Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oluyor. Mardin canlı seçim sonucu ve dakika dakika yerel seçim oy oranları takip ediliyor. Peki Mardin seçim sonuçları nasıl? Mardin Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Mardin Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar