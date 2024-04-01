Beyoğlu Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Beyoğlu'nda Belediye Başkanı kim oldu?
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi yerel yönetimde belediye başkanını belirlemek için sandık başına giderken Beyoğlu yerel seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından Beyoğlu seçim sonuçları canlı yayında oy oranları ile duyuruluyor. Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Peki Beyoğlu Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?
31 Mart Pazar günü Beyoğlulu vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. Yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?
BEYOĞLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Beyoğlu Belediye Başkanı olarak yüzde 49,22 oy oranıyla CHP'nin adayı İnan Güney seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun birkaç gün içerisinde sonuçları açıklamasıyla İnan Güney'in Belediye Başkanlığı kesinleşecek. İşte, İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler…
BEYOĞLU SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILDI?
Seçimlere 34 siyasi parti katıldı. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34
SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024