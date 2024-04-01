31 Mart Pazar günü Beyoğlulu vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. Yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?