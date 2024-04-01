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        Haberler Gündem Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Beyoğlu Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Beyoğlu'nda Belediye Başkanı kim oldu?

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesi yerel yönetimde belediye başkanını belirlemek için sandık başına giderken Beyoğlu yerel seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından Beyoğlu seçim sonuçları canlı yayında oy oranları ile duyuruluyor. Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Peki Beyoğlu Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:59
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        31 Mart Pazar günü Beyoğlulu vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. Yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

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        BEYOĞLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Beyoğlu Belediye Başkanı olarak yüzde 49,22 oy oranıyla CHP'nin adayı İnan Güney seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun birkaç gün içerisinde sonuçları açıklamasıyla İnan Güney'in Belediye Başkanlığı kesinleşecek. İşte, İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler…

        BEYOĞLU SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILDI?

        Seçimlere 34 siyasi parti katıldı. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

        AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

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        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

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