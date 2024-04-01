Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu! Muğla Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
31 Mart Yerel seçimde sandıkların açılmasıyla Muğla Belediye Başkanı belli oldu. Muğla'da ikamet eden vatandaşlar heyecanla sandık başına gitti ve saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Buna göre; Muğla il ve ilçeleri yerel seçim sonuçları oy oranları açıklandı. Peki Muğla Belediye Başkanı kim oldu? İşte, 31 Mart 2024 Muğla Yerel Seçim sonuçları
Yerel seçimde 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Muğlalılar Muğla Belediye Başkanı adayını seçti. Muğla Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oluyor. Peki Muğla seçim sonuçları nasıl? Muğla Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Muğla Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar
MUĞLA BELEDİYESİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla seçim sonuçları ve partilerin oy oranları takibi başladı.
Bu kapsamda kesin olmayan sonuçlara göre; Muğla Belediye Başkanı belli oldu. Muğla’da 54,90 oy alan CHP adayı Ahmet Aras Belediye Başkanlığını kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun birkaç gün içerisinde sonuçları açıklamasıyla Ahmet Aras'ın Belediye Başkanlığı kesinleşecek. İşte, Muğla şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
AHMET ARAS BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Muğla şehrinin Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu.
Muğla’da açılan sandık sayısı yüzde 96'ya ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Ahmet Aras'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
31 MART 2024 MUĞLA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Muğla ilçeleri seçim sonuçları şöyle;
Menteşe: CHP yüzde 53,32
Bodrum: CHP yüzde 58,02
Dalaman: CHP yüzde 57,49
Datça: CHP yüzde 45,62
Fethiye: CHP yüzde 45,43
Kavaklıdere: AK Parti 57,23
Köyceğiz: CHP yüzde 60,10
Marmaris: CHP yüzde 44,75
Milas: CHP yüzde 50,16
Ortaca: CHP yüzde 46,98
Seydikemer: AK Parti 61,23
Ula: CHP yüzde 57,62
Yatağan: CHP yüzde 51,95
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2019 TÜRKİYE GENELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
MUĞLA SEÇİM SONUCU 2019
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %36,01 oy oranıyla CHP’den Osman Gürün birinci seçilmişti. AK Parti adayı Mehmet Nil Hıdır yüzde %28,42 oy oranı alarak ikinci oldu.