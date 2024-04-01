31 Mart yerel seçim sürecinin tamamlanmasıyla tüm illerde kazanan isimler belirlendi. Buna göre; CHP'den adaylığını koyan İmamoğu, yüzde 51.09 oy oranı ile İstanbul'un yeni Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, 2029 yılına kadar Belediye Başkanlığı görevini yürütecek. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir? İşte, Ekrem İmamoğlu'nun hayatı ve siyasi geçmişi...