Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Zeytinburnu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        31 Mart 2024 Zeytinburnu Yerel Seçim sonuçları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy oldu!

        Zeytinburnu'nda seçim sonuçları açıklandı. Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte, ilçenin yeni yerel yönetimi belirlendi. Böylelikle Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlar "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 31 Mart 2024 Zeytinburnu Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 02:01 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zeytinburnu'nda yerel seçimlerin sonuçları, oy kullanımının sona ermesiyle birlikte açıklandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, ilçenin siyasi geleceği belirlenmiş oldu. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Zeytinburnu Belediye Başkanı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        2

        ÖMER ARISOY BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinin Belediye Başkanı Ömer Arısoy oldu.

        Zeytinburnu'nda açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, AK Parti'den Ömer Arısoy'un belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        İSTANBUL SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN

        ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN

        3

        2024 SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

        Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek. YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?