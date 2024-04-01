31 Mart 2024 Maltepe Yerel Seçim sonuçları ile Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen oldu!
Maltepe'de seçim sonuçları açıklandı. Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte, ilçenin yeni yerel yönetimi belirlendi. Böylelikle Maltepe'de yaşayan vatandaşlar "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Maltepe Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 31 Mart 2024 Maltepe Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
Maltepe'de yerel seçimlerin sonuçları, oy kullanımının sona ermesiyle birlikte açıklandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, ilçenin siyasi geleceği belirlenmiş oldu. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Maltepe Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Maltepe Belediye Başkanı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!
Türkiye'de yerel seçim sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre; İstanbul'un Maltepe ilçesinin Belediye Başkanı aldığı 58,93 oy oranıyla CHP adayı Esin Köymen oldu.
Maltepe'de açılan sandık sayısı yüzde yüze ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Esin Köymen'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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2024 SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?
Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek. YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.