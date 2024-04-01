Adalar Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Heybeliada, Büyükada, Kınalıada belediye başkanı kim oldu?
Türk halkı bir seçimi daha geride bıraktı. Oy verme süreci bitti ve saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla Adalar'dan Heybeliada, Büyükada ve Kınalıada'da başta Belediye Başkanı olmak üzere hangi adayların kazandığı da belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 Adalar Yerel Seçim sonuçları ile Heybeliada, Büyükada ve Kınalıada'da kazanan adaylar ve oy oranları...
Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda Büyük Ada, Heybeliada, Kınalıada olmak üzere Adalar'ın Belediye Başkanı olmak ve kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. İşte, Adalar yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
ADALAR'IN BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre saat 02.25 itibarıyla sandıkların yüzde yüzü açıldı
Resmi olmayan verilere göre Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat oldu.
CHP adayı Ali Ercan Akpolat, oyların yüzde 55,49'unu aldı.
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SEÇİM YASAĞI BU GECE BİTİYOR!
Takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de bitti; aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona eriyor.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.
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