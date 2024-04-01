31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları ile Gaziantep Belediye Başkanı kim oldu?
Gaziantep seçim sonuçları için artık sona gelindi. Milyonlarca seçmen Belediye Başkanlığı Yerel Seçimleri için oy kullandı. Sandıkların saat 17.00 itibarıyla kapanıp oy sayımına geçilmesiyle gözler "Gaziantep Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları...
Seçmenler, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Gaziantep Belediye Başkanı belli oldu. Belediye Başkanlığı Seçimininin yanı sıra il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de tamamlandı. Peki, Gaziantep Belediye Başkanı kim oldu? İşte, 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları...
GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN OLDU!
Türkiye'deki seçim gündemi hız kesmeden devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre, Gaziantep'te belediye başkanı olarak Fatma Şahin seçildi.
Gaziantep'te açılan sandık sayısı yaklaşık olarak yüzde 100 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, Fatma Şahin'in Gaziantep Belediye Başkanlığı resmiyet kazanacak.
GAZİANTEP SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
31 MART 2024 GAZİANTEP İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan Gaziantep ilçe seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
2019 GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
2019 Yerel Seçimlerde Gaziantep'te AK Parti'nin adayı Fatma Şahin yüzde 53,97 oy oranıyla belediye başkanı olarak seçilirken; DSP'ninadayı Celal Doğan ise yüzde 26,20 oy aldı.
2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15.
Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
EN UZUN OY PUSULARI 97 CM, EN KISA İSE 4,5 CM
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en uzun oy pusulasının 97 santimetre ile İstanbul'da , en kısa pusulanın ise 4,5 santimetre ile Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için olacağını söyledi.
Büyükşehir ve illerde seçmenin kullanacağı pusula sayısına ilişkin bilgi veren Özel, şunları söyledi:
"Büyükşehirlerde oy pusulasının yanında ilçe belediye ve ilçe belediye meclis üyesi oy pusulaları seçmene verilecek, muhtarlık için de. Dört ayrı pusulaya oyunu kullanıp zarfa koyup sandığa atacak. Diğer 51 şehirde de ilçe, il veya belde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtar pusulası kullanacak. Sadece 51 şehrin köylerinde sadece il genel meclisi ve muhtar oy pusulasını zarfa koyup oyunu kullanmış olacak."
SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Haberturk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024