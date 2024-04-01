31 Mart Yerel Seçimleri'nin en dikkat çeken partilerden biri Yeniden Refah Partisi oldu. Ülke genelinde 6,22 oy oranı ile 3.parti olan YRP, 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçe belediyesini aldı.

Buna göre YRP, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yozgat Belediye başkanlıklarını kazandı. Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,87 ile Yozgat'ta da Kazım Arslan yüzde 36,33 ile ipi göğüsledi. YRP ayrıca 38 ilçe belediyesini de aldı.

Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,87 oy oranı ile kazandı REKLAM 14 MAYIS'TA KAÇ OY ALDI? YRP, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinde 6.sırada yer almıştı. Yüzde 2,90 oy oranına sahip olan parti 5 milletvekili çıkarmıştı.