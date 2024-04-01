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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonuçlarının millet ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek "Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:42
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        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

        Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

        Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

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