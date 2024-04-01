Doğu Karadeniz kırsalı yaşlandı; kültür aktarımı tehlikede

DOĞU Karadeniz'de kırsaldan kentlere doğru göç hareketliliğinin artması, bölgede demografik yapının değişmesine, köylerin yaşlanmasına neden oluyor. 65 yaş üstü 438 bin 827 bin nüfusa sahip Doğu Karadeniz'de göç olgusuna yönelik çalışmalara yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Mine Gözübüyük Tamer, "Özellikle 15-39 yaş arasındaki genç nüfusun, kentlere göç ettiğine şahit oluyoruz. Bunun sonucunda kırsal alanın tamamıyla yaşlılara bırakıldı. Bu göçler kültürel bağların aktarılmasında bir boşluk yaratılmasına neden oluyor. Özellikle kültürel kimliğin ve yerel değerlerin kaybı söz konusu olabilir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illere göre yaşlı nüfusu ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranını açıkladı. 2023 yılı verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üstü toplam nüfus 8 milyon 722 bin 806 oldu, bu sayı Doğu Karadeniz'de 438 bin 827 olarak kayıtlara geçti. Doğu Karadeniz'de, kırsaldan kentlere doğru göç hareketliliğinin artması, bölgede demografik yapının değişmesine, köylerin yaşlanmasına neden oldu. 2012'de Doğu Karadeniz'de nüfusun 43'ü kırsalda, 57'si kent merkezinde yaşarken, son yıllarda kırsalda yaşayan nüfusun oranı yüzde 17'ye geriledi. Kırsaldan göç edenlerin yaş aralığının 15-39 olması, kırsalda yaşlı nüfusun kalmasına da yol açtı.

NÜFUSUN SADECE YÜZDE 7'Sİ KIRSALDA YAŞIYOR Doğu Karadeniz'de göç olgusu, nedenleri, sonuçları ve önlemlerine ilişkin çalışmalar sürdüren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Gözübüyük Tamer, genç nüfusun kent merkezlerine göç etmesinin; kültürel kimliğin ve yerel değerlerin kaybıyla sonuçlandığını belirtti. Prof. Dr. Tamer, "Doğu Karadeniz'deki kırsal nüfus konusunda daha net ve kesin konuşabilmek için TÜİK verilerine bakmamız gerekiyor. 2023 yılının TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak belirlendi ve toplam nüfusun yüzde 93'ü il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 7'si ise kırsalda, belde ve köylerde yaşamakta. Doğu Karadeniz'e baktığımız zaman, kırsal alandaki nüfusta, belde ve köylerdeki nüfusta bir azalma var. Doğu Karadeniz'deki illerin Artvin'den başlayıp, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Bayburt’un nüfusu da 2 milyon 819 bin bin 312 kişi olarak açıklandı. Bu nüfus, Türkiye nüfusunun yaklaşık 3,36'sına tekabül ediyor. Doğu Karadeniz'de il ve ilçe merkezleri ile kırsal nüfusun oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 83'ü il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 17'si ise kırsal alanda yaşamaktadır" dedi.

NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI KENTLERE GÖÇTÜ Doğu Karadeniz'de kırsal nüfusun yıllar bazında sürekli azalma eğiliminde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tamer, göçü etkileyen en önemli faktörün ekonomi olduğunu belirterek, "Geçmişe gittiğimiz vakit 2000'li yıllarda nüfusun yarısı il ve ilçe merkezlerinde, yarısı kırsal alanda yaşarken; kırsaldaki nüfusun yıllar içerisinde giderek azaldığını görebiliyoruz. 2007 yılında Doğu Karadeniz'de özellikle nüfusun yüzde 56'sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken; yüzde 44'ü kırsal alanda yaşıyor. Bu rakam 2012'de yüzde 57 ve yüzde 43'e tekabül ediyor. Yıllar bazında geriye dönüp baktığımızda, nüfusun azaldığını söylememiz mümkün. Fakat bu iller bazında dönemsel değişiklikler de gösterebiliyor. Kırsaldan göçün olmasında önemli faktörün ekonomi olduğunu söyleyebiliriz. Kamusal hizmetlerin eksikliği, sosyal yaşamdaki yetersizlikler de insanların göç kararı almasına vesile olabiliyor" diye konuştu.

'KÜLTÜREL AKTARIM DURMA NOKTASINA GELDİ' Kentlere göçün demografik yapıyı değiştirmesine ek olarak kültürel aktarımı da durma noktasına getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Tamer, "Kırsal nüfusun, şehir merkezlerine göç etmesiyle şehirde de demografik yapıda bir dönüşüm yaşanması, altyapı hizmetlerinde, sağlık ve sosyal alanlarda bir baskı oluşturarak dezavantajlı bir durum yaratmakta. Bu göçlerle beraber sadece demografik değişim gerçekleşmiyor. Aynı zamanda kültürel değerlerimizi koruyacak olan esas; ocak dediğimiz birimlerin de kırsal alanda maalesef elimizden kayıp gittiğine şahit olabiliyoruz. Bu da aidiyet bağının, kültürel bağların aktarılması konusunda maalesef bir boşluk yaratılmasına neden oluyor. Özellikle kültürel kimliğin ve yerel değerlerin kaybı söz konusu olabilir. Kırsalı tamamen boşaltıyorsunuz. Kırsalın boşaltılması bu anlamda bu değerlerin aktarımını sağlayabilecek olan nüfusun da şehre akmasına neden olabiliyor" dedi.